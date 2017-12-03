Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в "Ливерпуль"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает Daily Express.В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее работал с игроком в Дортмунде.Отмечается, что в случае прихода в "Ливерпуль" Обамеянга команду покинет Даниел Старридж. Англичанин недоволен своим положением из-за недостатка игровой практики.