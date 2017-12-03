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Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в "Ливерпуль"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает Daily Express.

В услугах футболиста заинтересован лично главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее работал с игроком в Дортмунде.

Отмечается, что в случае прихода в "Ливерпуль" Обамеянга команду покинет Даниел Старридж. Англичанин недоволен своим положением из-за недостатка игровой практики.
Теги: Обамеянг Ливерпуль Боруссия Д Трансферы
Сегодня, 14:29
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