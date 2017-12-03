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"Уфа" со счетом 3:0 разгромила "Амкар"

В матче 19-го тура чемпионата России "Уфа" одержала победу над "Амкаром".

Чемпионат России

19 тур

"Уфа" – "Амкар" 3:0

Голы: Игбун, 57, 72, Обляков, 85

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, (Засеев, 88), Салатич, Кротов, (Обляков 84), Игбун.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, (Форбс, 80), Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, (Шаваев, 90+1), Костюков, Гол, (Баланович, 65), Огуде, Эззатоллахи.

Предупреждения: Йокич, 72, Никитин, 90
Теги: Уфа Амкар
Сегодня, 15:51
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(0)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Charodei
Нда,тяжеловато будет Спартачку с Уфой за 6-е место бороться по весне.Удачи Богданычу!

это так, но будут помогать свиньям всеми правдами и неправдами по весне confused судейки стоят в очереди у офиса лукойла пердуновского


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Не ожидал такого результативного матча.Уфа проткнула колеса, пермскому автобусу..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 15:54) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нда,тяжеловато будет Спартачку с Уфой за 6-е место бороться по весне.Удачи Богданычу!
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:52) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Игбун тащит)Семака с победой.Первый полноценный сезон в роли тренера выглядит замечательно.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
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