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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Уфа" со счетом 3:0 разгромила "Амкар"
В матче 19-го тура чемпионата России "Уфа" одержала победу над "Амкаром".
Чемпионат России
19 тур
"Уфа" – "Амкар" 3:0
Голы: Игбун, 57, 72, Обляков, 85
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, (Засеев, 88), Салатич, Кротов, (Обляков 84), Игбун.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, (Форбс, 80), Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, (Шаваев, 90+1), Костюков, Гол, (Баланович, 65), Огуде, Эззатоллахи.
Предупреждения: Йокич, 72, Никитин, 90
Чемпионат России
19 тур
"Уфа" – "Амкар" 3:0
Голы: Игбун, 57, 72, Обляков, 85
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, (Засеев, 88), Салатич, Кротов, (Обляков 84), Игбун.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, (Форбс, 80), Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, (Шаваев, 90+1), Костюков, Гол, (Баланович, 65), Огуде, Эззатоллахи.
Предупреждения: Йокич, 72, Никитин, 90
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