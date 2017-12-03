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Гаджи Гаджиев: "Амкар" играл в дворовый футбол

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал игру 19-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:3).

"Негативное впечатление от игры. Во втором тайме играли в дворовый футбол, безобразно действовали в обороне. Так нельзя играть в профессиональном футболе.

Всегда надо играть надежно - проигрываешь или выигрываешь. Открыли все зоны, не играли, а наблюдали, проспали целую группу игроков. В первом тайме хорошо играли. Что случилось во втором? Не знаю. Такое бывает. Результат удивительный", - сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Гаджиев Амкар
Сегодня, 16:19
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