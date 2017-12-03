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"Краснодар" вырвал победу над "Ахматом", проигрывая два мяча по ходу встречи

В матче 19-го тура российской премьер-лиги "Краснодар" дома одержал волевую победу над "Ахматом".

Чемпионат России. 19 тур

"Краснодар" – "Ахмат" - 3:2

Голы: Смолов, 52, Мамаев, 68, Жоаозиньо, 90+2 - Швец, 29, Исмаэл, 36.

Нереализованный пенальти: Гранквист, 58 (вратарь).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 83), Перейра, Классон, Смолов (Иван, 89).

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Раванелли, 83), Лео (Мохаммади, 61).

Предупреждения: Исмаэл, 18, Петров, 27, Смолов, 32, Швец, 32, Уциев, 37, Перейра, 59, Мамаев, 68, Гранквист, 80, Гудиев, 84, Рамирес, 90.
Теги: Краснодар Ахмат
Сегодня, 18:23
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№38 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Кури кожаную сигарету от Игоря Шалимова.

Эстетическое воспитание свиней оставляет желать лучшего. По всей видимости, для того, чтобы заняться их воспитанием, их надо отмыть, от слова грязная свинья избавиться, только потом воспитатели возьмутся за них. А пока этого не светит, даже в ближайшем будущем, они не хотят, им нравится, когда их называют "грязной свиньёй", не способной говорить на цивилизованном языке. А насильно мил не будешь.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№37 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: MIG
Цитата: Сибирячок
Кури кожаную сигарету от Игоря Шалимова. В затяг. Сделал он тебя.

ахаха, одноклеточный

заметил, что ты на втором слове начинаешь вопеть "соси, е6ать, иди на ". А после что-то блеешь про мозги joy

Цитата: Сибирячок
Мозгов только у тебя нет. Хочешь, докажу?

ты, кому-то что-то докажешь? joy это ж как ?? через призывы отсосать, покурить, пойти наkui? или есть что-то более вразумительное?

не накурился? Ну затяни ещё раз, амёба.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№36 Написал: Роберто (Сегодня, 19:02) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
давно не видел таких договорняков откровенных

Вчера же был. Урал там участник с его горе-презиком Ивановым.


Доказательство в студию. Иначе ты п и з д а б о л. joy
Регистрация: 24.11.2017
№35 Написал: MIG Piter (Сегодня, 19:01) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Кури кожаную сигарету от Игоря Шалимова. В затяг. Сделал он тебя.

ахаха, одноклеточный

заметил, что ты на втором слове начинаешь вопеть "соси, е6ать, иди на ". А после что-то блеешь про мозги joy

Цитата: Сибирячок
Мозгов только у тебя нет. Хочешь, докажу?

ты, кому-то что-то докажешь? joy это ж как ?? через призывы отсосать, покурить, пойти наkui? или есть что-то более вразумительное?


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№34 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:57) #
  • -4
  •  (6)

Орали после матча "Шалимов не уходи"?
Регистрация: 26.01.2007
№33 Написал: Rasmuz (Сегодня, 18:57) #
  • +2
  •  (4)
online

Спасибо Краснодару и Тереку за футбол, который МатчТВ не показал народу.
Регистрация: 29.08.2017
№32 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:54) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: MIG
Цитата: Сибирячок
Да хоть опять обосрись прямо перед клавиатурой, по твоему не будет никогда.

ну я ж говорю, ты просто убог, одноклеточный
згинь, грязь

Кури кожаную сигарету от Игоря Шалимова. В затяг. Сделал он тебя.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№31 Написал: scikuni (Сегодня, 18:52) #
  • -5
  •  (5)

хоть кому то стыдно перед болельшиками, галицкий шалимов не думали выигрывать сегодня, подстилки московские


--------------------
пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№30 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:52) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: MIG
Цитата: Сибирячок
мечтатель Это О, что ты будешь делать, если он в Зените будет?

а я где-то отметился расовой ненавистью?
ты не путай.
Перейдет в Зенит игрок такого таланта - буду только рад.
Цитата: Сибирячок
лицемер и лузер .

куда уж до тебя словоблуда-полудурка
жаль, что таких нельзя отключать из своих комментов - была бы возможность общаться с адекватной частью КБ, а не с недоразвитыми..

Ой, иди нахер. Не читая посылаю. И ещё пошлю.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№29 Написал: MIG Piter (Сегодня, 18:50) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
мечтатель Это О, что ты будешь делать, если он в Зените будет?

а я где-то отметился расовой ненавистью?
ты не путай.
Перейдет в Зенит игрок такого таланта - буду только рад.
Цитата: Сибирячок
лицемер и лузер .

куда уж до тебя словоблуда-полудурка
жаль, что таких нельзя отключать из своих комментов - была бы возможность общаться с адекватной частью КБ, а не с недоразвитыми..


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№28 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: MIG
Это'О,

Слышь, мечтатель Это О, что ты будешь делать, если он в Зените будет? Тоже хлопать в ладоши будешь, лицемер и лузер .

Цитата: MIG
Цитата: Сибирячок
, Желаю, что бы Краснодар вас е ба ал по 2 раза в год с Гвардиолой во главе

какой же ты ущерб
и суkа, такой опез d о L, что-то рассуждает про мозги

Что, сучий потрох, дураком оказался и бесишься? Да хоть опять обосрись прямо перед клавиатурой, по твоему не будет никогда.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№27 Написал: MIG Piter (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Сибирячок
, Желаю, что бы Краснодар вас е ба ал по 2 раза в год с Гвардиолой во главе

какой же ты ущерб
и суkа, такой опез d о L, что-то рассуждает про мозги


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№26 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:44) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
интересно...как чувствуют себя крикуны?..легче стало?
Регистрация: 6.09.2013
№25 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:43) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: MIG
а им-то похер как чемпионами становиться

А иди наxyй, Желаю, что бы Краснодар вас е ба ал по 2 раза в год с Гвардиолой во главе, что бы для вас в Пятёрочку попасть было мечтой. И то это магазин.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№24 Написал: MIG Piter (Сегодня, 18:40) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Мизантроп
очевидно всем кроме красно-белой секты!

а им-то похер как чемпионами становиться - пусть хоть с дворовыми командами. Вот и в этом году вынесли "сладенький" Краснодар дважды и без шансов. И этих "сибирячков" - долбое**троллей такой Краснодар более чем устраивает.
И им совершенно был не люб чемпионат, когда Анжи имел в составе Это'О, Динамо - Вальбуэна, Зенит - Халка, а Краснодар был просто крепкой командой, способной драть им жопу дважды за сезон.

--------------
з.ы. вот коммент Сибирячка сегодня про призывы к отставке Шалимова от болелы Локо:
"Накуя тебе это надо? Хочешь, что бы Краснодар е б а л твой клуб?"

Так что кому что: нормальным болеелам сильный и интересный чемпионат, а сибирячка - кто угодно, лишь бы его команду не имели на протяжении очередных 15 сезонов.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:39) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Роберто
Тарханов сам признался, что они должны были проиграть мясу.

Доказательство в студию. Иначе ты п и з д а б о л.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: Бриг (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Хорошая победа.Но..при стандартах пропускаем..Игра при стандартах больное место.
Регистрация: 21.11.2016
№21 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (5)

Краснодар с супер-победой!
Не могу нарадоваться на ЧР...
Регистрация: 7.05.2010
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:38) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Мизантроп
что Шалимов гробит прекрасную команду, очевидно всем кроме красно-белой секты!

А ты Галицкий ? Аааа, ты умнее Галицкого. Мозгов только у тебя нет. Хочешь, докажу?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 18:36) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Сибирячок,
Ну, во-первых, на говно гораздо больше походят твои цвета. А во-вторых, то, что Шалимов гробит прекрасную команду, очевидно всем кроме красно-белой секты!
Регистрация: 1.11.2012
№18 Написал: Роберто (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (10)

Вот за такую игру и любят футбол.
Цитата: Сибирячок
давно не видел таких договорняков откровенных

Вчера же был. Урал там участник

не вчера, а в первом круге с мясом. Тарханов сам признался, что они должны были проиграть мясу.
Регистрация: 24.11.2017
№17 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:34) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,
на процедуры ушли


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:34) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красавцы! Остались в игре....тем интереснее будет.
Регистрация: 15.12.2013
№15 Написал: imaginary (Сегодня, 18:33) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Краснодар»
смотрю повторы, Рамирес в конце матча, когда завалил ахматовца
так голову ему на живот положил, с таким лицом, как будто уснул в самом милом месте на свете
Регистрация: 7.02.2010
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:32) #
  • -3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А где всё то голубое говно, что сегодня вопило:
- Шалимова в отставку?

Почему вас здесь нет, болотные?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA085
в эту пятницу в Туле или не смотрел?)

не нужно все мерить по гинерку)
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (3)

Ну что сказать, у Ахмата тренеров меняют, а толку 0 - защиты нет
Регистрация: 29.08.2016
№11 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 18:29) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Быки покрыли ахмата.


--------------------
Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№10 Написал: spiri (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Супербитва,какой там МЮ-Арсенал!?
С победой,Быки!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№9 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Hitman
давно не видел таких договорняков откровенных,но тем лучше,Терек будет злее с бомжами

почему это договорняк?
Регистрация: 1.12.2017
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