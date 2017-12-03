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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Краснодар" вырвал победу над "Ахматом", проигрывая два мяча по ходу встречи
В матче 19-го тура российской премьер-лиги "Краснодар" дома одержал волевую победу над "Ахматом".
Чемпионат России. 19 тур
"Краснодар" – "Ахмат" - 3:2
Голы: Смолов, 52, Мамаев, 68, Жоаозиньо, 90+2 - Швец, 29, Исмаэл, 36.
Нереализованный пенальти: Гранквист, 58 (вратарь).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 83), Перейра, Классон, Смолов (Иван, 89).
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Раванелли, 83), Лео (Мохаммади, 61).
Предупреждения: Исмаэл, 18, Петров, 27, Смолов, 32, Швец, 32, Уциев, 37, Перейра, 59, Мамаев, 68, Гранквист, 80, Гудиев, 84, Рамирес, 90.
Чемпионат России. 19 тур
"Краснодар" – "Ахмат" - 3:2
Голы: Смолов, 52, Мамаев, 68, Жоаозиньо, 90+2 - Швец, 29, Исмаэл, 36.
Нереализованный пенальти: Гранквист, 58 (вратарь).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 76), Газинский, Петров, Каборе (Вандерсон, 83), Перейра, Классон, Смолов (Иван, 89).
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайю, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев (Раванелли, 83), Лео (Мохаммади, 61).
Предупреждения: Исмаэл, 18, Петров, 27, Смолов, 32, Швец, 32, Уциев, 37, Перейра, 59, Мамаев, 68, Гранквист, 80, Гудиев, 84, Рамирес, 90.
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