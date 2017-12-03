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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Игорь Шалимов: хочу поблагодарить настоящих болельщиков "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал комментарий после матча премьер-лиги с "Ахматом" (3:2).
"Первый тайм плохой. Нам забили 2 гола со стандартов. Во втором тайме переломили полностью ход встречи. Создавали моменты. Молодцы. Хочу поблагодарить настоящих болельщиков. Их поддержка до самого конца нам очень помогла.
В перерыве сказали игрокам, что нужно поправить. Футболисты стали больше двигаться, разозлились, мяч стал ходить быстрее, что позволило нам переломить игру", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Первый тайм плохой. Нам забили 2 гола со стандартов. Во втором тайме переломили полностью ход встречи. Создавали моменты. Молодцы. Хочу поблагодарить настоящих болельщиков. Их поддержка до самого конца нам очень помогла.
В перерыве сказали игрокам, что нужно поправить. Футболисты стали больше двигаться, разозлились, мяч стал ходить быстрее, что позволило нам переломить игру", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
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