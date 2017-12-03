Игорь Шалимов: хочу поблагодарить настоящих болельщиков "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал комментарий после матча премьер-лиги с "Ахматом" (3:2)."Первый тайм плохой. Нам забили 2 гола со стандартов. Во втором тайме переломили полностью ход встречи. Создавали моменты. Молодцы. Хочу поблагодарить настоящих болельщиков. Их поддержка до самого конца нам очень помогла.В перерыве сказали игрокам, что нужно поправить. Футболисты стали больше двигаться, разозлились, мяч стал ходить быстрее, что позволило нам переломить игру", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".