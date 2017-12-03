Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Шалимов: хочу поблагодарить настоящих болельщиков "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал комментарий после матча премьер-лиги с "Ахматом" (3:2).

"Первый тайм плохой. Нам забили 2 гола со стандартов. Во втором тайме переломили полностью ход встречи. Создавали моменты. Молодцы. Хочу поблагодарить настоящих болельщиков. Их поддержка до самого конца нам очень помогла.

В перерыве сказали игрокам, что нужно поправить. Футболисты стали больше двигаться, разозлились, мяч стал ходить быстрее, что позволило нам переломить игру", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 18:38
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:51) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Да там и болельщиков то нет. Половина от Кубани сбежали, 25% бывшие спартачи, а остальным всё похер. Они в футболе нули. Сегодня показали своё коровье лицо.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 18:48) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А они есть настоящие то ?
Вроде все кто ходит на стадион это бывшие шлюхи которые бросили Кубань!
Регистрация: 28.11.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.