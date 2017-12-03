Антон Швец: во втором тайме "Ахмат" почему-то расслабился

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец прокомментировал матч, который его команда провела против "Краснодара" на выезде.– Первый тайм сложился для нас хорошо. Должны были во втором продолжать играть так же. Но почему-то сели, опустились и начали обороняться. "Краснодару" это было удобно и они обыграли нас.– Нет, почему? Нам сказали, что они пропускают. Но то, что они слабо играют? Нет.– Ну, да.– Очень обидно, на самом деле. Но ничего: на ошибках учатся. Это пригодится в будущем, ведь у нас молодая команда. Это нас сделает только сильнее.– Ничего-ничего. Я извинился перед Федей, он тоже передо мной. Просто... Вспышки эмоций, момент, а потом мы уже извинились друг перед другом. Все хорошо.– Не видел. Говорят, что не было его.– Планировали встречать их высоко, не давать им разыгрывать мяч, атаки. В первом тайме мы это выполнили, а во втором почему-то расслабились. 2:0 – это такой опасный счет. Но ничего.– Там игра складывалась по-другому, мы больше владели мячом, атаковали. Две разные игры, на самом деле. Обидно очень.– Мне очень комфортно в Грозном, в "Ахмате". Я очень доволен.– Есть, конечно. Но здесь я играю на профессиональном уровне, а там – во второй лиге. Разница ощущается.www.rusfootball.info