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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Швец: во втором тайме "Ахмат" почему-то расслабился
Полузащитник "Ахмата" Антон Швец прокомментировал матч, который его команда провела против "Краснодара" на выезде.
– Антон, ваша команда хорошо начала игру. Что же случилось потом? Можете проанализировать по горячим следам?
– Первый тайм сложился для нас хорошо. Должны были во втором продолжать играть так же. Но почему-то сели, опустились и начали обороняться. "Краснодару" это было удобно и они обыграли нас.
– Знали, что "Краснодар" слабо играет при стандартах?
– Нет, почему? Нам сказали, что они пропускают. Но то, что они слабо играют? Нет.
– Но, тем не менее, вы два гола забили после стандартов.
– Ну, да.
– Каково было сегодня вести два мяча, а потом упустить преимущество?
– Очень обидно, на самом деле. Но ничего: на ошибках учатся. Это пригодится в будущем, ведь у нас молодая команда. Это нас сделает только сильнее.
– В первом тайме у вас случилась потасовка с Федором Смоловым. Что там произошло?
– Ничего-ничего. Я извинился перед Федей, он тоже передо мной. Просто... Вспышки эмоций, момент, а потом мы уже извинились друг перед другом. Все хорошо.
– Что скажете насчет пенальти в ваши ворота?
– Не видел. Говорят, что не было его.
– На что тренер просил обратить внимание перед игрой и в перерыве и что удалось реализовать из этого?
– Планировали встречать их высоко, не давать им разыгрывать мяч, атаки. В первом тайме мы это выполнили, а во втором почему-то расслабились. 2:0 – это такой опасный счет. Но ничего.
– В Грозном вы проиграли с таким же счетом, тоже пропустили на последних минутах. Можете провести какие-то параллели с той игрой?
– Там игра складывалась по-другому, мы больше владели мячом, атаковали. Две разные игры, на самом деле. Обидно очень.
– Прижились ли лично вы в российском чемпионате? Комфортно ли вам здесь?
– Мне очень комфортно в Грозном, в "Ахмате". Я очень доволен.
– Есть разница между заграничным и российским чемпионатом?
– Есть, конечно. Но здесь я играю на профессиональном уровне, а там – во второй лиге. Разница ощущается.
Источник: www.rusfootball.info
– Антон, ваша команда хорошо начала игру. Что же случилось потом? Можете проанализировать по горячим следам?
– Первый тайм сложился для нас хорошо. Должны были во втором продолжать играть так же. Но почему-то сели, опустились и начали обороняться. "Краснодару" это было удобно и они обыграли нас.
– Знали, что "Краснодар" слабо играет при стандартах?
– Нет, почему? Нам сказали, что они пропускают. Но то, что они слабо играют? Нет.
– Но, тем не менее, вы два гола забили после стандартов.
– Ну, да.
– Каково было сегодня вести два мяча, а потом упустить преимущество?
– Очень обидно, на самом деле. Но ничего: на ошибках учатся. Это пригодится в будущем, ведь у нас молодая команда. Это нас сделает только сильнее.
– В первом тайме у вас случилась потасовка с Федором Смоловым. Что там произошло?
– Ничего-ничего. Я извинился перед Федей, он тоже передо мной. Просто... Вспышки эмоций, момент, а потом мы уже извинились друг перед другом. Все хорошо.
– Что скажете насчет пенальти в ваши ворота?
– Не видел. Говорят, что не было его.
– На что тренер просил обратить внимание перед игрой и в перерыве и что удалось реализовать из этого?
– Планировали встречать их высоко, не давать им разыгрывать мяч, атаки. В первом тайме мы это выполнили, а во втором почему-то расслабились. 2:0 – это такой опасный счет. Но ничего.
– В Грозном вы проиграли с таким же счетом, тоже пропустили на последних минутах. Можете провести какие-то параллели с той игрой?
– Там игра складывалась по-другому, мы больше владели мячом, атаковали. Две разные игры, на самом деле. Обидно очень.
– Прижились ли лично вы в российском чемпионате? Комфортно ли вам здесь?
– Мне очень комфортно в Грозном, в "Ахмате". Я очень доволен.
– Есть разница между заграничным и российским чемпионатом?
– Есть, конечно. Но здесь я играю на профессиональном уровне, а там – во второй лиге. Разница ощущается.
Источник: www.rusfootball.info
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