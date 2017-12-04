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Дэвид Бекхэм: на чемпионате мира не бывает простых матчей

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда ЧМ-2018. Англичане в группе сыграют с Бельгией, Панамой и Тунисом.

"Не согласен с теми, кто считает, что Англия уже в плей-офф. На чемпионате мира не бывает простых матчей. Понимаю, что такие фразы уже приелись, но так и есть. Англию ждёт непростая борьба", - цитирует Бекхэма Sky Sports.
Теги: Бекхэм
Сегодня, 00:22
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