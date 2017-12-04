Дэвид Бекхэм: на чемпионате мира не бывает простых матчей

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда ЧМ-2018. Англичане в группе сыграют с Бельгией, Панамой и Тунисом."Не согласен с теми, кто считает, что Англия уже в плей-офф. На чемпионате мира не бывает простых матчей. Понимаю, что такие фразы уже приелись, но так и есть. Англию ждёт непростая борьба", - цитирует Бекхэма Sky Sports.