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"Лас-Пальмас" ушел с предпоследнего места в таблице

"Лас-Пальмас" обыграл "Бетис" со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

14 тур

"Лас-Пальмас" – "Бетис" 1:0

Голы: Кальери, 19

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мичел, Кастельян, Лемос, Бигас (Чимо, 76), Гомес, Кастельяно, Виера, Кальери (Таннан, 84), Тана ( Эрнан, 89), Реми

"Бетис": Адан, Барраган, Дурмиси (Нарваэс, 83), Манди, Амат, Гарсия (Феддаль, 58), Санчес, Камараса (Будебуз, 65), Гуардадо, Тельо, Леон

Предупреждения: Санчес, 32, Лемос, 33, Камараса, 39, Барраган, 61, Амат, 63, Феддаль, 68, Гуардадо, 70, Амат, 90+2

Удаления: Амат, 90+2
Теги: Лас-Пальмас Бетис
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