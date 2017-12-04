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Константин Генич: Слуцкий молодец, он хоть попробовал

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич высказался об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера "Халл Сити".

"И все равно Слуцкий молодец! Он хоть попробовал", – написал Генич в твиттере.
Теги: Генич Слуцкий
Сегодня, 08:59
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