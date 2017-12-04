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Сергей Балахнин: мне кажется, Слуцкий в любом случае вернется в Англию

Российский тренер Сергей Балахнин, работавший в штабе Леонида Слуцкого в сборной России, считает, что экс-наставник "Халла" вернется в английский футбол.

"Мне кажется, что он в любом случае вернется в Англию, не уверен, что сразу, но он очень целеустремленный человек и еще поработает там в том или ином качестве и добьется своего. У него изначально были положительные впечатления об Англии, в процессе работы вряд ли он разочаровался.

Страна футбольная, посещаемый чемпионат, который больше всего смотрят. Этим было обусловлено его решение переехать туда, и, мне кажется, он когда-нибудь туда вернется, более сильным.

Я хорошо знаю, что это за специалист - один из лучших тренеров страны, думаю, он после этого опыта станет только сильнее. Слуцкий - человек, которому надо постоянно быть в работе, думаю, он долго не будет без нее сидеть. Тем не менее, спешить и принимать первое же предложение, кидаться куда попало он не будет - это вдумчивый человек", - цитирует Балахнина ТАСС.
Теги: Балахнин Слуцкий
Сегодня, 11:37
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№3 Написал: net.81 (Сегодня, 12:03) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
"Я хорошо знаю, что это за специалист - один из лучших тренеров страны,..."

Вы о чём, Сергей? В сайте новостей чуть ниже написано : " "Халл Сити" при Слуцком показал худшие результаты за 7 лет ".
И это во второй лиге английского чемпионата. Так сработал " лучший" тренер России! Бывший главный тренер сборнойconfounded
Понятно, причин может быть множество , но зарплату там не задерживают и всё выплачивают. Интересно , а как бы там себя показали российские не " лучшие" тренеры ? dizzy_face
Регистрация: 23.04.2009
№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 12:02) #
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online
Болеет за:
«Алания»
Теперь его смогут взять только на его уровень,- это Физрук!
А где у них физруки начинают свою карьеру, в 7-ом или 8-ом дивизионе? Ах нет, после 9-го они идут... laughing
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: Motostrel (Сегодня, 11:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тем не менее, спешить и принимать первое же предложение, кидаться куда попало он не будет - это вдумчивый человек", - цитирует Балахнина ТАСС.

как то с халлом его вдумчивость не проявилась


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дайте федуну поработать!
Регистрация: 17.06.2009
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