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Футбольная ассоциация Англии поддержала Гарета Саутгейта

Футбольная ассоциация Англии выступила с поддержкой главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта, передает The Guardian.

"Чемпионат мира - это очень важное событие. Нужно быть реалистами, никто не требует от команды победы. Мы уверены, что Саутгейт – тот человек, который поведет сборную на следующие турниры", – заявил исполнительный директор FA Мартин Гленн.
Теги: Сборная Англии Саутгейт
Сегодня, 12:55
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