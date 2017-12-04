Футбольная ассоциация Англии поддержала Гарета Саутгейта

Футбольная ассоциация Англии выступила с поддержкой главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта, передает The Guardian."Чемпионат мира - это очень важное событие. Нужно быть реалистами, никто не требует от команды победы. Мы уверены, что Саутгейт – тот человек, который поведет сборную на следующие турниры", – заявил исполнительный директор FA Мартин Гленн.