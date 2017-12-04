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В сборной Франции недовольны количеством игрового времени Оливье Жиру в "Арсенале"

Тренер сборной Франции Ги Стефан заявил, что его штаб недоволен игровым временем нападающего лондонского "Арсенала" Оливье Жиру, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telefoot.

"Его игровое время в "Арсенале" нас не устраивает. Ему надо найти решение этой проблемы", - сказал Стефан.

Жиру в текущем сезоне сыграл в 12 матчах чемпионата Англии, в каждом из них выходя на замену.
Теги: Жиру Сборная Франции
Сегодня, 13:32
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