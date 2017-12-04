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Роман Зобнин: точно могу сказать, что мы не испугаемся "Ливерпуль"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о готовности команды к матчу Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

- Точно могу сказать, что не испугаемся. Будем играть в свой футбол и стараться победить.

- Как обыграть "Ливерпуль"?

- За счет командных действий, максимальной концентрации каждого из тех, кто выйдет на поле.

- Англичан устроит и ничья. Есть ли для нас в этом какие-то плюсы?

- Вряд ли "Ливерпуль" выйдет играть со "Спартаком" на ничью при своих болельщиках. Матч будет тяжелым, однозначно.

- Что произошло в концовке матча с "Марибором"?Почему не удалось удержать победный счет?

- Череда ошибок, приведшая к голу. В таких моментах, когда ты ведешь с минимальным счетом, нужно пытаться прессинговать соперника, не давать ему быть с мячом, фолить на его половине поля. Однако, мысленно ты понимаешь, что на табло 1:0. И для того, чтобы сохранить преимущество, прижимаешься к своим воротам. Это уже вопросы психологии.

- Если "Спартак" не пройдет в Лиге чемпионов дальше, то какую оценку поставишь за евроосень?

- "Четверку". Но мы хотим сдать экзамен на твердую "пятерку".

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Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 14:35
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11
(3)
№11 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (0)
online

.
Цитата: Arien_Allan_Beck
Цитата: Apant1
Две игры с Марибором в ничью, это точно не четвёрка за евроосень, если Ливерпуль обыграют будет четвёрка


Отличный результат. .


Вы,вообще,о чём?Какой в пиздy "отличный результат"?!
Единственное,что позволяет не сейчас,не мгновенно
поотрывать головы всей команде,это то,что никто из игроков
Спартака не имеет опыта игры в ЛЧ,и большинство
игроков не имеет вообще никакого международного опыта.
Регистрация: 7.05.2010
№10 Написал: LLM (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Марибор - 2
Ливерпуль - 4-
Севилья - 5
Севилья - 3
Марибор - 2
Итого 16/5=3,2
Какая четверка Роман?


Ну за Марибор можно тройки ставить, а не двойки.
Регистрация: 21.02.2017
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Марибор - 2
Ливерпуль - 4-
Севилья - 5
Севилья - 3
Марибор - 2
Итого 16/5=3,2
Какая четверка Роман?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Apant1
Две игры с Марибором в ничью, это точно не четвёрка за евроосень, если Ливерпуль обыграют будет четвёрка

Если это не четверка то в Реале, Челси, Арсенале, Ювентусе вообще все повеситься должны...
Отличный результат. Пока что. А вот как там будет по факту, посмотрим после Энфилда.
Если Ливер обыгрывается то там пятерка жирная такая с обводочкой. Обыгрышь Ливера это плей офф ЛЧ.


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№7 Написал: Apant1 (Сегодня, 15:16) #
  • +2
  •  (2)

Две игры с Марибором в ничью, это точно не четвёрка за евроосень, если Ливерпуль обыграют будет четвёрка
Регистрация: 15.03.2017
№6 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 15:03) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Алания»
Вот и посмотрим как 1/3 защитных порядков нашей сборной сыграет против ПОЛОВИНЫ нападения Египта... flushed
Черчеса на установку пред игровую!... laughing
Регистрация: 3.05.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: utekay
Цитата: Кир Мяс
Марибор - это же не Зенит, они выше уровнем

об уровнях рассуждаете тут...не обосритесь уж слишком жидко - вот ваш уровень

Руки прочь от блаженного Кирилла. Совесть совсем потерял?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:48) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Марибор - это же не Зенит, они выше уровнем

об уровнях рассуждаете тут...не обосритесь уж слишком жидко - вот ваш уровень


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:45) #
  • -1
  •  (11)

Цитата: utekay
какую оценку поставишь за евроосень?

- "Четверку". Но мы хотим сдать экзамен на твердую "пятерку".
дважды обосраться с Марибором и четвёрка?
двоечники-чимпиёны confused


Марибор - это же не Зенит, они выше уровнем


--------------------
говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
какую оценку поставишь за евроосень?

- "Четверку". Но мы хотим сдать экзамен на твердую "пятерку".
дважды обосраться с Марибором и четвёрка?
двоечники-чимпиёны confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 14:37) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Рома, ты сейчас для Спартака как глоток свежего воздуха!
Регистрация: 28.11.2017
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