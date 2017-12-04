Роман Зобнин: точно могу сказать, что мы не испугаемся "Ливерпуль"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о готовности команды к матчу Лиги чемпионов против "Ливерпуля".- Точно могу сказать, что не испугаемся. Будем играть в свой футбол и стараться победить.- За счет командных действий, максимальной концентрации каждого из тех, кто выйдет на поле.- Вряд ли "Ливерпуль" выйдет играть со "Спартаком" на ничью при своих болельщиках. Матч будет тяжелым, однозначно.- Череда ошибок, приведшая к голу. В таких моментах, когда ты ведешь с минимальным счетом, нужно пытаться прессинговать соперника, не давать ему быть с мячом, фолить на его половине поля. Однако, мысленно ты понимаешь, что на табло 1:0. И для того, чтобы сохранить преимущество, прижимаешься к своим воротам. Это уже вопросы психологии.- "Четверку". Но мы хотим сдать экзамен на твердую "пятерку".