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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Зобнин: точно могу сказать, что мы не испугаемся "Ливерпуль"
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о готовности команды к матчу Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
- Точно могу сказать, что не испугаемся. Будем играть в свой футбол и стараться победить.
- Как обыграть "Ливерпуль"?
- За счет командных действий, максимальной концентрации каждого из тех, кто выйдет на поле.
- Англичан устроит и ничья. Есть ли для нас в этом какие-то плюсы?
- Вряд ли "Ливерпуль" выйдет играть со "Спартаком" на ничью при своих болельщиках. Матч будет тяжелым, однозначно.
- Что произошло в концовке матча с "Марибором"?Почему не удалось удержать победный счет?
- Череда ошибок, приведшая к голу. В таких моментах, когда ты ведешь с минимальным счетом, нужно пытаться прессинговать соперника, не давать ему быть с мячом, фолить на его половине поля. Однако, мысленно ты понимаешь, что на табло 1:0. И для того, чтобы сохранить преимущество, прижимаешься к своим воротам. Это уже вопросы психологии.
- Если "Спартак" не пройдет в Лиге чемпионов дальше, то какую оценку поставишь за евроосень?
- "Четверку". Но мы хотим сдать экзамен на твердую "пятерку".
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- Точно могу сказать, что не испугаемся. Будем играть в свой футбол и стараться победить.
- Как обыграть "Ливерпуль"?
- За счет командных действий, максимальной концентрации каждого из тех, кто выйдет на поле.
- Англичан устроит и ничья. Есть ли для нас в этом какие-то плюсы?
- Вряд ли "Ливерпуль" выйдет играть со "Спартаком" на ничью при своих болельщиках. Матч будет тяжелым, однозначно.
- Что произошло в концовке матча с "Марибором"?Почему не удалось удержать победный счет?
- Череда ошибок, приведшая к голу. В таких моментах, когда ты ведешь с минимальным счетом, нужно пытаться прессинговать соперника, не давать ему быть с мячом, фолить на его половине поля. Однако, мысленно ты понимаешь, что на табло 1:0. И для того, чтобы сохранить преимущество, прижимаешься к своим воротам. Это уже вопросы психологии.
- Если "Спартак" не пройдет в Лиге чемпионов дальше, то какую оценку поставишь за евроосень?
- "Четверку". Но мы хотим сдать экзамен на твердую "пятерку".
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