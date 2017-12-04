Подозреваемого в убийстве болельщика "Енисея" задержали в Кировской области

Полиция Новосибирска задержала в Кировской области предполагаемого убийцу 30-летнего болельщика из Красноярска, сообщает пресс-служба ГУМВД по области.По данным следственного управления СК РФ по Новосибирской области, 18 ноября около 23.00 у дома № 31 по улице Северная Заельцовского района Новосибирска было обнаружено тело 30-летнего мужчины с телесными повреждениями в области головы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о болельщике красноярского "Енисея", который погиб в драке с футбольными фанатами в Новосибирске."Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен 24-летний новосибирец, который после совершения преступления уехал из города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что подозреваемый находится в Нижнем Новгороде. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска нижегородского полицейского ведомства новосибирские оперативники установили адрес, где скрывался молодой человек. Однако к приезду полицейских он уже покинул съемную квартиру", - говорится в сообщении ГУМВД.После этого к розыску были подключены сотрудники транспортной полиции и ряда региональных управлений МВД европейской части страны. В результате совместной операции полицейских из Новосибирской, Нижегородской и Кировской областей, а также управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, 24-летний подозреваемый был задержан на территории Кировской области и доставлен в Новосибирск, отметили в главке.В следственном управлении СК по Новосибирской области сообщили, что мужчине уже предъявлено обвинение. Формально ему вменяется статья не "убийство", а "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", которая тоже подразумевает лишение свободы на срок до 15 лет. В понедельник суд арестовал мужчину.