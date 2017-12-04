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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент: почему Каборе не интересуется "Реал"? Может, потому что нет российского паспорта
Дмитрий Селюк, представитель полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе, прокомментировал слухи об интересе к африканцу со стороны "Вест Бромвича" и "Кристал Пэлас".
"Я вам скажу так. "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич"? Что ж… А раньше я читал про "Реал" и "Арсенал". Странно… У Шарля нет российского паспорта, поэтому и планка, видимо, понизилась… Нет российского паспорта, понимаете? В этом вся соль. (ранее сообщалось, что Федор Смолов вошел в шорт-лист "Реала" – Прим.)
А вообще у Каборе еще полтора года контракта с "Краснодаром", который футболист отрабатывает. Безусловно, если потупит достойное предложение от серьезных клубов, то почему бы и нет?
Сейчас есть определенные вбросы. Даже не знаю, откуда пошла информация про "Вест Бромвич". Все это болтовня, зачем ее комментировать? На данный момент никакой конкретики нет", - передает слова Каборе "СЭ".
"Я вам скажу так. "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич"? Что ж… А раньше я читал про "Реал" и "Арсенал". Странно… У Шарля нет российского паспорта, поэтому и планка, видимо, понизилась… Нет российского паспорта, понимаете? В этом вся соль. (ранее сообщалось, что Федор Смолов вошел в шорт-лист "Реала" – Прим.)
А вообще у Каборе еще полтора года контракта с "Краснодаром", который футболист отрабатывает. Безусловно, если потупит достойное предложение от серьезных клубов, то почему бы и нет?
Сейчас есть определенные вбросы. Даже не знаю, откуда пошла информация про "Вест Бромвич". Все это болтовня, зачем ее комментировать? На данный момент никакой конкретики нет", - передает слова Каборе "СЭ".
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