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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Экс-игрок "Халл Сити": что можно ожидать от Слуцкого, который управляет клубом, построенном на песке (4)
Экс-игрок "Халл Сити": что можно ожидать от Слуцкого, который управляет клубом, построенном на песке (4)
Василий Уткин: вы за Слуцкого не беспокойтесь, он с нами еще надолго
Телекомментатор Василий Уткин поделился мнением об уходе Леонида Слуцкого из "Халл Сити".
"Год назад Слуцкий уходил из ЦСКА даже хуже, чем в никуда. Он уходил в отпуск. В добровольную невостребованность. Это страшный сон любого тренера, конечно. Сейчас Слуцкий может выбирать. Если говорить о России - что угодно, кроме ЦСКА (а он и так оттуда ушёл) и "Спартака" (а он никогда туда и не пришёл бы, год назад так точно). "Локомотиву" тоже не требуется, ну да ладно; а вот "Краснодар", "Зенит", "Рубин"… Там просто не могут об этом не думать. Какова именно их заинтересованность - вопрос технический.
Слуцкий не рисковал, потому что он ничего не потерял. Это неудача? Конечно. Вот только зря вы говорите: "Он хотя бы попробовал". Не будьте вы тихими подружками лихой старшеклассницы. Будьте уверены: ей понравилось. Ей совершенно точно было хорошо! Как говорилось в том памятном анекдоте: "Саре тоже понравилось, а потом она нянчила семерых бандитов, не считая девочек".
Вопрос в другом. Пойдёт ли сейчас Слуцкий в условный "Зенит"? Или подождёт? Его, вообще-то, могут ещё позвать какую-нибудь сборную возглавить. А что, чемпионат в России, русский тренер, с опытом работы и на больших турнирах, и в еврокубках, и в Англии. Любая свободная сборная об этом подумает, кроме Саудовской Аравии, но она уже борется с предрассудками, судя по принцам.
Да, "Халл" был неудачей. Безусловной. Безоговорочной. Но год назад Слуцкий уходил, из всех ценностей превыше всего поставив свободу выбора. Год спустя выбор у него куда шире и разнообразнее. Вы за Леонида Викторовича, в общем, не беспокойтесь. Он с нами ещё надолго, и это будет интересная история", - передает слова Уткина "Чемпионат".
"Год назад Слуцкий уходил из ЦСКА даже хуже, чем в никуда. Он уходил в отпуск. В добровольную невостребованность. Это страшный сон любого тренера, конечно. Сейчас Слуцкий может выбирать. Если говорить о России - что угодно, кроме ЦСКА (а он и так оттуда ушёл) и "Спартака" (а он никогда туда и не пришёл бы, год назад так точно). "Локомотиву" тоже не требуется, ну да ладно; а вот "Краснодар", "Зенит", "Рубин"… Там просто не могут об этом не думать. Какова именно их заинтересованность - вопрос технический.
Слуцкий не рисковал, потому что он ничего не потерял. Это неудача? Конечно. Вот только зря вы говорите: "Он хотя бы попробовал". Не будьте вы тихими подружками лихой старшеклассницы. Будьте уверены: ей понравилось. Ей совершенно точно было хорошо! Как говорилось в том памятном анекдоте: "Саре тоже понравилось, а потом она нянчила семерых бандитов, не считая девочек".
Вопрос в другом. Пойдёт ли сейчас Слуцкий в условный "Зенит"? Или подождёт? Его, вообще-то, могут ещё позвать какую-нибудь сборную возглавить. А что, чемпионат в России, русский тренер, с опытом работы и на больших турнирах, и в еврокубках, и в Англии. Любая свободная сборная об этом подумает, кроме Саудовской Аравии, но она уже борется с предрассудками, судя по принцам.
Да, "Халл" был неудачей. Безусловной. Безоговорочной. Но год назад Слуцкий уходил, из всех ценностей превыше всего поставив свободу выбора. Год спустя выбор у него куда шире и разнообразнее. Вы за Леонида Викторовича, в общем, не беспокойтесь. Он с нами ещё надолго, и это будет интересная история", - передает слова Уткина "Чемпионат".
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