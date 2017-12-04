Хавьер Маскерано: успешный цикл "Барселоны" завершается

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано заявил, что успешный период каталонского клуба подходит к концу."Успешный период "Барселоны" подходит к своему концу. Да, он еще не закончен, но я знаю, что в ближайшее время он закончится. Это случается с каждым топ-клубом, когда определенный цикл завершается. Он не длится вечно. Я знаю, когда он закончится, но не скажу", - цитирует Маскерано Football Espana.