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Гарри Реднапп: передайте Слуцкому, пусть продолжит свою работу в Англии

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Реднапп высказался относительно отставки Леонида Слуцкого из "Халл Сити".

– Очень расстроен новостями об уходе вашего тренера из "Халл Сити". Мне жаль, что он потерял работу.

– Вы были знакомы со Слуцким?

– Я ушел из "Бирмингема" до встречи с "Халлом", но слышал много положительных отзывов о нем. Это великолепный парень. Подобное отмечали все, с кем говорил о Леониде. Например, капитан "Халла" Доусон. Видел интервью полузащитника Мейлера на телевидении – он назвал тренера фантастическим.

– Почему же у Слуцкого не получилось в "Халле"?

– Это очень сложный клуб. Знаю, что там тяжелые владельцы… Позор, что "Халл" продал лучших футболистов перед началом сезона. Если игроков нет, то и результата не будет, какой бы тренер ни работал с командой.

– Неудача Слуцкого – пятно на всех российских тренерах?

– Нет, тут дело в "Халле". Если бы Леонид трудоустроился бы в правильный клуб, то все было бы иначе. Передайте ему, что я расстроен и хочу, чтобы Слуцкий продолжил работать в Англии. Это работоспособный, умный парень. У него все получится, - передает слова Реднаппа "СЭ".
Теги: Реднапп Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 10:48
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:50) #
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ключевое в "правильный"


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Регистрация: 29.08.2007
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