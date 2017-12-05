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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Зобнин: если бы "Динамо" не вылетело, вряд ли бы "Спартак" позвал меня к себе
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что мог и не оказаться в стане красно-белых, если бы "Динамо" не вылетело из премьер-лиги.
- Играя за "Динамо" и находясь на последнем месте в таблице не было чувства, что выступаешь за неудачников? Есть мнение, что клуб был проклят.
- В проклятие я не верю и никогда не считал нас неудачниками. Просто нам не хватило опытных игроков и везения. Мы выходили на каждый матч с верой в лучшее и выкладывались на 100 процентов. По самоотдаче ни к кому претензий никогда не возникало.
- Матчей пять на эмоциях можно провести на ура, но целый чемпионат так не вытянуть?
- Да. Первый круг мы играли с Жирковым, Кокориным. Часть турнира в команде был Вальбуэна. И проблем с очками не было. А после ухода лидеров все повалилось.
- Тебе психологически было тяжело проигрывать почти каждый матч?
- Нет. Я же год отыграл со звездами, поэтому опыта набраться успел. А вот молодежи, которую подтянули в состав потом, пришлось очень трудно.
- Обиделся ли на "Спартак", когда он проиграл "Уфе" в 30-м туре и отправил "Динамо" в первый дивизион?
- Ни в коем случае. Мы сами виноваты были.
- Но сыграй "Спартак" вничью, твоя бывшая команда попала бы в стыки.
- Это уже история. Зачем винить кого-то другого, когда в первую очередь нужно спрашивать с себя.
- Если бы "Динамо" осталось в РФПЛ, твой переход в "Спартак" состоялся бы?
- Вряд ли красно-белые позвали бы меня к себе.
- Почему? Никто бы не стал выманивать талантливых ребят из команды?
- Может быть. Одно дело, когда клуб в премьер-лиге, а другое – в низшей лиге.
- Уже почувствовал себя москвичом?
- Не-а. Я же в Химках живу (смеется). Но скоро перееду ближе к базе.
- Значит, свое будущее связываешь только со "Спартаком"?
- Ну что за провокационный вопрос (смеется). У меня еще три года контракт с клубом, поэтому все мысли о "Спартаке".
Фратрия
- Играя за "Динамо" и находясь на последнем месте в таблице не было чувства, что выступаешь за неудачников? Есть мнение, что клуб был проклят.
- В проклятие я не верю и никогда не считал нас неудачниками. Просто нам не хватило опытных игроков и везения. Мы выходили на каждый матч с верой в лучшее и выкладывались на 100 процентов. По самоотдаче ни к кому претензий никогда не возникало.
- Матчей пять на эмоциях можно провести на ура, но целый чемпионат так не вытянуть?
- Да. Первый круг мы играли с Жирковым, Кокориным. Часть турнира в команде был Вальбуэна. И проблем с очками не было. А после ухода лидеров все повалилось.
- Тебе психологически было тяжело проигрывать почти каждый матч?
- Нет. Я же год отыграл со звездами, поэтому опыта набраться успел. А вот молодежи, которую подтянули в состав потом, пришлось очень трудно.
- Обиделся ли на "Спартак", когда он проиграл "Уфе" в 30-м туре и отправил "Динамо" в первый дивизион?
- Ни в коем случае. Мы сами виноваты были.
- Но сыграй "Спартак" вничью, твоя бывшая команда попала бы в стыки.
- Это уже история. Зачем винить кого-то другого, когда в первую очередь нужно спрашивать с себя.
- Если бы "Динамо" осталось в РФПЛ, твой переход в "Спартак" состоялся бы?
- Вряд ли красно-белые позвали бы меня к себе.
- Почему? Никто бы не стал выманивать талантливых ребят из команды?
- Может быть. Одно дело, когда клуб в премьер-лиге, а другое – в низшей лиге.
- Уже почувствовал себя москвичом?
- Не-а. Я же в Химках живу (смеется). Но скоро перееду ближе к базе.
- Значит, свое будущее связываешь только со "Спартаком"?
- Ну что за провокационный вопрос (смеется). У меня еще три года контракт с клубом, поэтому все мысли о "Спартаке".
Фратрия
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