Роман Зобнин: если бы "Динамо" не вылетело, вряд ли бы "Спартак" позвал меня к себе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что мог и не оказаться в стане красно-белых, если бы "Динамо" не вылетело из премьер-лиги.- В проклятие я не верю и никогда не считал нас неудачниками. Просто нам не хватило опытных игроков и везения. Мы выходили на каждый матч с верой в лучшее и выкладывались на 100 процентов. По самоотдаче ни к кому претензий никогда не возникало.- Да. Первый круг мы играли с Жирковым, Кокориным. Часть турнира в команде был Вальбуэна. И проблем с очками не было. А после ухода лидеров все повалилось.- Нет. Я же год отыграл со звездами, поэтому опыта набраться успел. А вот молодежи, которую подтянули в состав потом, пришлось очень трудно.- Ни в коем случае. Мы сами виноваты были.- Это уже история. Зачем винить кого-то другого, когда в первую очередь нужно спрашивать с себя.- Вряд ли красно-белые позвали бы меня к себе.- Может быть. Одно дело, когда клуб в премьер-лиге, а другое – в низшей лиге.- Не-а. Я же в Химках живу (смеется). Но скоро перееду ближе к базе.- Ну что за провокационный вопрос (смеется). У меня еще три года контракт с клубом, поэтому все мысли о "Спартаке".