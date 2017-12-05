Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Зобнин: если бы "Динамо" не вылетело, вряд ли бы "Спартак" позвал меня к себе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что мог и не оказаться в стане красно-белых, если бы "Динамо" не вылетело из премьер-лиги.

- Играя за "Динамо" и находясь на последнем месте в таблице не было чувства, что выступаешь за неудачников? Есть мнение, что клуб был проклят.

- В проклятие я не верю и никогда не считал нас неудачниками. Просто нам не хватило опытных игроков и везения. Мы выходили на каждый матч с верой в лучшее и выкладывались на 100 процентов. По самоотдаче ни к кому претензий никогда не возникало.

- Матчей пять на эмоциях можно провести на ура, но целый чемпионат так не вытянуть?

- Да. Первый круг мы играли с Жирковым, Кокориным. Часть турнира в команде был Вальбуэна. И проблем с очками не было. А после ухода лидеров все повалилось.

- Тебе психологически было тяжело проигрывать почти каждый матч?

- Нет. Я же год отыграл со звездами, поэтому опыта набраться успел. А вот молодежи, которую подтянули в состав потом, пришлось очень трудно.

- Обиделся ли на "Спартак", когда он проиграл "Уфе" в 30-м туре и отправил "Динамо" в первый дивизион?

- Ни в коем случае. Мы сами виноваты были.

- Но сыграй "Спартак" вничью, твоя бывшая команда попала бы в стыки.

- Это уже история. Зачем винить кого-то другого, когда в первую очередь нужно спрашивать с себя.

- Если бы "Динамо" осталось в РФПЛ, твой переход в "Спартак" состоялся бы?

- Вряд ли красно-белые позвали бы меня к себе.

- Почему? Никто бы не стал выманивать талантливых ребят из команды?

- Может быть. Одно дело, когда клуб в премьер-лиге, а другое – в низшей лиге.

- Уже почувствовал себя москвичом?

- Не-а. Я же в Химках живу (смеется). Но скоро перееду ближе к базе.

- Значит, свое будущее связываешь только со "Спартаком"?

- Ну что за провокационный вопрос (смеется). У меня еще три года контракт с клубом, поэтому все мысли о "Спартаке".

Фратрия
Теги: Зобнин Спартак Динамо
Сегодня, 14:44
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.