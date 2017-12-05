Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владимир Пономарев: не думаю, что Гинер когда-либо вообще расстанется с ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался относительно информации по поводу того, что владелец Евгений Гинер продал клуб.

"Я думаю, что это какая-то утка. ЦСКА – это детище Евгения Ленноровича. Гинер его сделал. За эти годы Леннорыч столько сил, средств и здоровья вложил в команду, что я не думаю, что он с ней когда-нибудь расстанется вообще. Он так много лет отработал, столько всего завоевал: всё, что возможно было с командой завоевать. Всё это сделал Евгений Гинер.

Команда не менялась уже столько лет, были лишь минимальные вливания и абсолютно точечные – один или максимум два человека. И эти вливания были абсолютно оправданны. Гинер – очень крупный и опытный менеджер.

Подобная информация уже давно ходит по Интернету. Мне кажется, всё это связано со строительством стадиона, потому что там долги большие. Мы никак не можем покрыть их. В принципе, наверное, кто-то может помочь с этим или списать их каким-то образом. Стадион ЦСКА всё-таки международного уровня. Все им восхищаются. Как-то эта проблема должна решиться в конце концов.

И ничего страшного здесь нет. Несколько миллионов долларов – это ерунда для страны. У клуба хорошее финансовое положение. Никто не обижается. Зарплаты выдают вовремя. Никогда никто не возникал в этом плане", - передает слова Пономарёва "Чемпионат".
Теги: Пономарев Гинер ЦСКА
Сегодня, 15:41
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 16:24) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
В принципе, наверное, кто-то может помочь с этим или списать их каким-то образом.

Бакланов из Питера привезите..))
Регистрация: 19.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.