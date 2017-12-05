Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
08:59
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
Александр Мостовой: для Слуцкого практика в "Халле" - мечта для тренера из "нефутбольной страны"
08:29
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
Евгений Алдонин: рассчитывать на победу в Манчестере будет сложно. Но армейцам уже можно поставить железную "пятерку"
02:05
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (11)
Зоран Тошич: "Зенит" и "Спартак" много потратили, а ЦСКА по-прежнему претендует на чемпионство (11)
Владимир Пономарев: не думаю, что Гинер когда-либо вообще расстанется с ЦСКА
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказался относительно информации по поводу того, что владелец Евгений Гинер продал клуб.
"Я думаю, что это какая-то утка. ЦСКА – это детище Евгения Ленноровича. Гинер его сделал. За эти годы Леннорыч столько сил, средств и здоровья вложил в команду, что я не думаю, что он с ней когда-нибудь расстанется вообще. Он так много лет отработал, столько всего завоевал: всё, что возможно было с командой завоевать. Всё это сделал Евгений Гинер.
Команда не менялась уже столько лет, были лишь минимальные вливания и абсолютно точечные – один или максимум два человека. И эти вливания были абсолютно оправданны. Гинер – очень крупный и опытный менеджер.
Подобная информация уже давно ходит по Интернету. Мне кажется, всё это связано со строительством стадиона, потому что там долги большие. Мы никак не можем покрыть их. В принципе, наверное, кто-то может помочь с этим или списать их каким-то образом. Стадион ЦСКА всё-таки международного уровня. Все им восхищаются. Как-то эта проблема должна решиться в конце концов.
И ничего страшного здесь нет. Несколько миллионов долларов – это ерунда для страны. У клуба хорошее финансовое положение. Никто не обижается. Зарплаты выдают вовремя. Никогда никто не возникал в этом плане", - передает слова Пономарёва "Чемпионат".
"Я думаю, что это какая-то утка. ЦСКА – это детище Евгения Ленноровича. Гинер его сделал. За эти годы Леннорыч столько сил, средств и здоровья вложил в команду, что я не думаю, что он с ней когда-нибудь расстанется вообще. Он так много лет отработал, столько всего завоевал: всё, что возможно было с командой завоевать. Всё это сделал Евгений Гинер.
Команда не менялась уже столько лет, были лишь минимальные вливания и абсолютно точечные – один или максимум два человека. И эти вливания были абсолютно оправданны. Гинер – очень крупный и опытный менеджер.
Подобная информация уже давно ходит по Интернету. Мне кажется, всё это связано со строительством стадиона, потому что там долги большие. Мы никак не можем покрыть их. В принципе, наверное, кто-то может помочь с этим или списать их каким-то образом. Стадион ЦСКА всё-таки международного уровня. Все им восхищаются. Как-то эта проблема должна решиться в конце концов.
И ничего страшного здесь нет. Несколько миллионов долларов – это ерунда для страны. У клуба хорошее финансовое положение. Никто не обижается. Зарплаты выдают вовремя. Никогда никто не возникал в этом плане", - передает слова Пономарёва "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.