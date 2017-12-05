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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Василий Уткин: вообще не вопрос, продаст ли Гинер ЦСКА. Весь вопрос - когда
Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал слухи о возможной продажи ЦСКА его владельцем Евгением Гинером.
"Обсуждение информации о продаже ЦСКА какое-то нервное. Вообще же не вопрос, состоится ли это событие. Весь вопрос – когда. Как будто есть иной путь. Нет же. Все, ни копеечки. Команда неукрепленная, стареет, стадион недостроенный (офисная башня), это что – ждут, что ли, чего-то, а на самом деле деньги есть?
Нет. Будет продан. Невовремя, как почти все армейские футболисты – значительно позже высокой цены. Альтернатива – будет отдан. Еще одна альтернатива – будет подобран, после того как будет разорен. Причем сроки продажи влияют только на то, сколько получат прежние владельцы. На все остальное – со-со. Это предстоит. Кусочком или порезать, но – да.
И – за мемуары. Очень длинные, очень подробные, очень нудные. Я куплю", – написал Уткин в своем телеграм-канале.
"Обсуждение информации о продаже ЦСКА какое-то нервное. Вообще же не вопрос, состоится ли это событие. Весь вопрос – когда. Как будто есть иной путь. Нет же. Все, ни копеечки. Команда неукрепленная, стареет, стадион недостроенный (офисная башня), это что – ждут, что ли, чего-то, а на самом деле деньги есть?
Нет. Будет продан. Невовремя, как почти все армейские футболисты – значительно позже высокой цены. Альтернатива – будет отдан. Еще одна альтернатива – будет подобран, после того как будет разорен. Причем сроки продажи влияют только на то, сколько получат прежние владельцы. На все остальное – со-со. Это предстоит. Кусочком или порезать, но – да.
И – за мемуары. Очень длинные, очень подробные, очень нудные. Я куплю", – написал Уткин в своем телеграм-канале.
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