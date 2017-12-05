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Василий Уткин: вообще не вопрос, продаст ли Гинер ЦСКА. Весь вопрос - когда

Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал слухи о возможной продажи ЦСКА его владельцем Евгением Гинером.

"Обсуждение информации о продаже ЦСКА какое-то нервное. Вообще же не вопрос, состоится ли это событие. Весь вопрос – когда. Как будто есть иной путь. Нет же. Все, ни копеечки. Команда неукрепленная, стареет, стадион недостроенный (офисная башня), это что – ждут, что ли, чего-то, а на самом деле деньги есть?

Нет. Будет продан. Невовремя, как почти все армейские футболисты – значительно позже высокой цены. Альтернатива – будет отдан. Еще одна альтернатива – будет подобран, после того как будет разорен. Причем сроки продажи влияют только на то, сколько получат прежние владельцы. На все остальное – со-со. Это предстоит. Кусочком или порезать, но – да.

И – за мемуары. Очень длинные, очень подробные, очень нудные. Я куплю", – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Теги: Уткин Гинер ЦСКА
Сегодня, 15:58
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8
(0)
№8 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:32) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Весь вопрос - какой осел его купит wink


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№7 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 16:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это утка..))
Регистрация: 19.05.2015
№6 Написал: trent (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Васятка жжёёт..... laughing laughing


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.

А оно,видишь,как поворачивается


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: miktar (Сегодня, 16:08) #
  • -5
  •  (5)

утёныш - будет и у ЦСКА ПРАЗДНИК.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
На все остальное – со-со.

это дичь))
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
На все остальное – со-со
самое ценное в этой статье joy
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:03) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А я даже читать не буду.Ибо там будет ложь


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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