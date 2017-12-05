Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Футболист сборной Колумбии может пропустить ЧМ-2018 из-за расизма

Журналист Карл Ворсвик на своей странице в твиттере сообщил, что колумбиец Эдвин Кардона может пропустить ЧМ-2018 из-за дисквалификации от ФИФА.

Месяц назад сборная Колумбии провела товарищеский матч против сборной Южной Кореи (1:2). Во время небольшой стычки между игроками во втором тайме Кардона показал одному из игроков команды соперника жест, "сымитировав" узкий разрез глаз, характерный для азиатов.

Дисциплинарный комитет ФИФА уже начал расследование в отношении Кардоны и его поведения в матче с южнокорейцами. Колумбиец может быть дисквалифицирован на пять матчей, а это значит, что на ЧМ-2018 он сможет выйти минимум в полуфинале.
Теги: Сборная Колумбии
Сегодня, 21:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.