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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Футболист сборной Колумбии может пропустить ЧМ-2018 из-за расизма
Журналист Карл Ворсвик на своей странице в твиттере сообщил, что колумбиец Эдвин Кардона может пропустить ЧМ-2018 из-за дисквалификации от ФИФА.
Месяц назад сборная Колумбии провела товарищеский матч против сборной Южной Кореи (1:2). Во время небольшой стычки между игроками во втором тайме Кардона показал одному из игроков команды соперника жест, "сымитировав" узкий разрез глаз, характерный для азиатов.
Дисциплинарный комитет ФИФА уже начал расследование в отношении Кардоны и его поведения в матче с южнокорейцами. Колумбиец может быть дисквалифицирован на пять матчей, а это значит, что на ЧМ-2018 он сможет выйти минимум в полуфинале.
Месяц назад сборная Колумбии провела товарищеский матч против сборной Южной Кореи (1:2). Во время небольшой стычки между игроками во втором тайме Кардона показал одному из игроков команды соперника жест, "сымитировав" узкий разрез глаз, характерный для азиатов.
Дисциплинарный комитет ФИФА уже начал расследование в отношении Кардоны и его поведения в матче с южнокорейцами. Колумбиец может быть дисквалифицирован на пять матчей, а это значит, что на ЧМ-2018 он сможет выйти минимум в полуфинале.
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