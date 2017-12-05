Футболист сборной Колумбии может пропустить ЧМ-2018 из-за расизма

Журналист Карл Ворсвик на своей странице в твиттере сообщил, что колумбиец Эдвин Кардона может пропустить ЧМ-2018 из-за дисквалификации от ФИФА.Месяц назад сборная Колумбии провела товарищеский матч против сборной Южной Кореи (1:2). Во время небольшой стычки между игроками во втором тайме Кардона показал одному из игроков команды соперника жест, "сымитировав" узкий разрез глаз, характерный для азиатов.Дисциплинарный комитет ФИФА уже начал расследование в отношении Кардоны и его поведения в матче с южнокорейцами. Колумбиец может быть дисквалифицирован на пять матчей, а это значит, что на ЧМ-2018 он сможет выйти минимум в полуфинале.