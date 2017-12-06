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"Барселона" выиграла у "Спортинга", "Ювентус" победил "Олимпиакос"

"Барселона" дома обыграла "Спортинг" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

6 тур

Матч 1 - 1:0

"Барселона" – "Спортинг" 2:0

Голы: Алькасер, 59, Матьё, 90+1 (авто.)

"Барселона": Силлессен, Семеду, Динь, Пике (Бускетс, 64), Вермален, Видаль (Месси, 61), Гомеш, Ракитич, Д. Суарес, Л. Суарес (Паулиньо, 75), Алькасер

"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Ристовски (Дост, 46), Коатес, Матьё, Карвалью, Батталья, Фернандеш, Сезар (Коэнтрау, 64), Акунья, Руис (Мартинш, 46)

Предупреждения: Руис, 30, Семеду, 35

"Олимпиакос" – "Ювентус" 0:2

Голы: Куадрадо, 15, Бернардески, 89

"Олимпиакос": Прото, Николау, Элабделлауи, Энгельс, Кутрис, Тахцидис, Оджиджа-Офоэ (Фортунис, 62), Ромао, Пардо, Джюрджевич (Набуан, 71), Себа (Марин, 46)

"Ювентус": Щенсны, Шильо, Сандро, Бенатиа, Барцальи (Ругани, 70), Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 84), Хедира, Коста, Игуаин, Дибала (Пьянич, 62)

Предупреждения: Кутрис, 32, Джюрджевич, 43, Бенатиа, 49, Николау, 55
Теги: Барселона Спортинг Ювентус Олимпиакос
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