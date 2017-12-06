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"Челси" и "Атлетико" сыграли вничью, "Рома" вышла в плей-офф с первого места

"Рома" на своем поле обыграла "Карабах" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0.

В параллельной встрече "Атлетико" и "Челси" сыграли вничью - 1:1.

У "Ромы" и "Челси" стало по 11 очков, но по дополнительным показателям римляне выше.

Лига чемпионов

6 тур

Матч 1 - 2:1

"Рома" – "Карабах" 1:0

Голы: Перотти, 53

"Рома": Бекер, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Росси, Найнгголан, Стротман, Перотти (Пеллегрини, 81), Джеко, Эль-Шаарави (Герсон, 72)

"Карабах": Шехич, Медведев, Жезничак, Юнусзаде, Гуррье, Гараев, Исмаилов (Кинтана, 76), Мичел, Алмейда, Ндлову (Шейдаев, 85), Мадатов (Рамазанов, 85)

Предупреждения: Гуррье, 42, Мичел, 57, Юнусзаде, 61, Джеко, 61, Жезничак, 88

"Челси" – "Атлетико" М 1:1

Голы: Сауль, 58, Савич, 78 (авт.)

"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Дзаппакоста, (Виллиан, 77), Фабрегас, Канте, Бакайоко, (Педро, 68), Мозес - Азар, Мората, (Бачуайи, 85).

"Атлетико": Облак - Хименес, (Вьетто, 83), Савич, Лукас, Фелипе Луис - Коке, Партей, Габи, (Корреа, 82), Сауль - Гризманн, Торрес, (Карраско, 60).

Предупреждения: Лукас, 23, Дзаппакостa, 55
Теги: Челси Атлетико Рома Карабах
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 01:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
как Мората и Виллиан умудрились не забить?-одному Богу известно..
Но,игра получилась великая!!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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