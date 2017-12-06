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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Челси" и "Атлетико" сыграли вничью, "Рома" вышла в плей-офф с первого места
"Рома" на своем поле обыграла "Карабах" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0.
В параллельной встрече "Атлетико" и "Челси" сыграли вничью - 1:1.
У "Ромы" и "Челси" стало по 11 очков, но по дополнительным показателям римляне выше.
Лига чемпионов
6 тур
Матч 1 - 2:1
"Рома" – "Карабах" 1:0
Голы: Перотти, 53
"Рома": Бекер, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Росси, Найнгголан, Стротман, Перотти (Пеллегрини, 81), Джеко, Эль-Шаарави (Герсон, 72)
"Карабах": Шехич, Медведев, Жезничак, Юнусзаде, Гуррье, Гараев, Исмаилов (Кинтана, 76), Мичел, Алмейда, Ндлову (Шейдаев, 85), Мадатов (Рамазанов, 85)
Предупреждения: Гуррье, 42, Мичел, 57, Юнусзаде, 61, Джеко, 61, Жезничак, 88
"Челси" – "Атлетико" М 1:1
Голы: Сауль, 58, Савич, 78 (авт.)
"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Дзаппакоста, (Виллиан, 77), Фабрегас, Канте, Бакайоко, (Педро, 68), Мозес - Азар, Мората, (Бачуайи, 85).
"Атлетико": Облак - Хименес, (Вьетто, 83), Савич, Лукас, Фелипе Луис - Коке, Партей, Габи, (Корреа, 82), Сауль - Гризманн, Торрес, (Карраско, 60).
Предупреждения: Лукас, 23, Дзаппакостa, 55
В параллельной встрече "Атлетико" и "Челси" сыграли вничью - 1:1.
У "Ромы" и "Челси" стало по 11 очков, но по дополнительным показателям римляне выше.
Лига чемпионов
6 тур
Матч 1 - 2:1
"Рома" – "Карабах" 1:0
Голы: Перотти, 53
"Рома": Бекер, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Росси, Найнгголан, Стротман, Перотти (Пеллегрини, 81), Джеко, Эль-Шаарави (Герсон, 72)
"Карабах": Шехич, Медведев, Жезничак, Юнусзаде, Гуррье, Гараев, Исмаилов (Кинтана, 76), Мичел, Алмейда, Ндлову (Шейдаев, 85), Мадатов (Рамазанов, 85)
Предупреждения: Гуррье, 42, Мичел, 57, Юнусзаде, 61, Джеко, 61, Жезничак, 88
"Челси" – "Атлетико" М 1:1
Голы: Сауль, 58, Савич, 78 (авт.)
"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Дзаппакоста, (Виллиан, 77), Фабрегас, Канте, Бакайоко, (Педро, 68), Мозес - Азар, Мората, (Бачуайи, 85).
"Атлетико": Облак - Хименес, (Вьетто, 83), Савич, Лукас, Фелипе Луис - Коке, Партей, Габи, (Корреа, 82), Сауль - Гризманн, Торрес, (Карраско, 60).
Предупреждения: Лукас, 23, Дзаппакостa, 55
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