"Челси" и "Атлетико" сыграли вничью, "Рома" вышла в плей-офф с первого места

"Рома" на своем поле обыграла "Карабах" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0.В параллельной встрече "Атлетико" и "Челси" сыграли вничью - 1:1.У "Ромы" и "Челси" стало по 11 очков, но по дополнительным показателям римляне выше.Лига чемпионов6 турМатч 1 - 2:1Перотти, 53"Рома": Бекер, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Росси, Найнгголан, Стротман, Перотти (Пеллегрини, 81), Джеко, Эль-Шаарави (Герсон, 72)"Карабах": Шехич, Медведев, Жезничак, Юнусзаде, Гуррье, Гараев, Исмаилов (Кинтана, 76), Мичел, Алмейда, Ндлову (Шейдаев, 85), Мадатов (Рамазанов, 85)Предупреждения: Гуррье, 42, Мичел, 57, Юнусзаде, 61, Джеко, 61, Жезничак, 88Сауль, 58, Савич, 78 (авт.)"Челси": Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл - Дзаппакоста, (Виллиан, 77), Фабрегас, Канте, Бакайоко, (Педро, 68), Мозес - Азар, Мората, (Бачуайи, 85)."Атлетико": Облак - Хименес, (Вьетто, 83), Савич, Лукас, Фелипе Луис - Коке, Партей, Габи, (Корреа, 82), Сауль - Гризманн, Торрес, (Карраско, 60).Предупреждения: Лукас, 23, Дзаппакостa, 55