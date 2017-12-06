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Ромелу Лукаку - лучший игрок матча "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признан лучшим игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч состоялся 5 декабря на стадионе "Олд Траффорд" и завершился победой хозяев со счётом 2:1. Лукаку забил первый гол своей команды, сравняв счёт на 64-й минуте.
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 02:19
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