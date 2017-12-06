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Хуан Мата: нам бы хватило и одного очка, но мы всегда хотим побеждать

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура Лиги чемпионов.

"Нужно было сегодня побеждать. Нам бы хватило и одного очка, но мы всегда хотим побеждать. Мы очень счастливы. Победы придают уверенности. В воскресенье у нас большая игра против "Манчестер Сити". Понимаем ее важность", - цитирует Мату BBC.
Теги: Мата Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 03:13
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