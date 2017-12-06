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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Стогниенко: у нас нет сейчас ни выдающихся футболистов, ни тренеров
Известный телекомментатор Владимир Стогниенко высказал мнение по поводу предстоящего ЧМ-2018 и шансов сборной России.
- От сборной России какого результата вы ждете на ЧМ?
- Лично я жду 1/8 финала.
- Какая проблема у сборной России по футболу?
- Кадры. У нас нет ни выдающихся футболистов, ни тренеров. И эта проблема существовала и два года назад, и четыре, и всегда, кроме Евро-2008, но это была уже отдельная история. Опираясь на общий подбор игроков, думаю, на выход в 1/8 хватит. Последний раз сборная выходила из группы на чемпионате в 86-м, и это была советская сборная.
- Что будет, если наши никуда не выйдут?
- Это как праздники: они прошли и настали будни.
- Как вы относитесь к лимиту?
- Как экономист по образованию, могу сказать, что хоть лимит и не помогает, но его отмена при сохранении действующей экономической футбольной системы в России ничего не даст. Большая часть клубов деньги не зарабатывает, а получает. Смысла выстраивать долгосрочную стратегию у них нет. Так что отменить его можно, но ситуация от этого сильно не изменится.
- Не пугает, что после ЧМ-2018 экономическая ситуация не позволит нашим клубам жить дальше так, как он жили до этого?
- С точки зрения экономики, кризис – явление позитивное, потому что слабые игроки с рынка уходят, а сильные выживают. Следовательно, усиливается и конкуренция. Может быть, уменьшение финансирования будет и к лучшему.
Советский спорт
- От сборной России какого результата вы ждете на ЧМ?
- Лично я жду 1/8 финала.
- Какая проблема у сборной России по футболу?
- Кадры. У нас нет ни выдающихся футболистов, ни тренеров. И эта проблема существовала и два года назад, и четыре, и всегда, кроме Евро-2008, но это была уже отдельная история. Опираясь на общий подбор игроков, думаю, на выход в 1/8 хватит. Последний раз сборная выходила из группы на чемпионате в 86-м, и это была советская сборная.
- Что будет, если наши никуда не выйдут?
- Это как праздники: они прошли и настали будни.
- Как вы относитесь к лимиту?
- Как экономист по образованию, могу сказать, что хоть лимит и не помогает, но его отмена при сохранении действующей экономической футбольной системы в России ничего не даст. Большая часть клубов деньги не зарабатывает, а получает. Смысла выстраивать долгосрочную стратегию у них нет. Так что отменить его можно, но ситуация от этого сильно не изменится.
- Не пугает, что после ЧМ-2018 экономическая ситуация не позволит нашим клубам жить дальше так, как он жили до этого?
- С точки зрения экономики, кризис – явление позитивное, потому что слабые игроки с рынка уходят, а сильные выживают. Следовательно, усиливается и конкуренция. Может быть, уменьшение финансирования будет и к лучшему.
Советский спорт
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