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Владимир Стогниенко: у нас нет сейчас ни выдающихся футболистов, ни тренеров

Известный телекомментатор Владимир Стогниенко высказал мнение по поводу предстоящего ЧМ-2018 и шансов сборной России.

- От сборной России какого результата вы ждете на ЧМ?

- Лично я жду 1/8 финала.

- Какая проблема у сборной России по футболу?

- Кадры. У нас нет ни выдающихся футболистов, ни тренеров. И эта проблема существовала и два года назад, и четыре, и всегда, кроме Евро-2008, но это была уже отдельная история. Опираясь на общий подбор игроков, думаю, на выход в 1/8 хватит. Последний раз сборная выходила из группы на чемпионате в 86-м, и это была советская сборная.

- Что будет, если наши никуда не выйдут?

- Это как праздники: они прошли и настали будни.

- Как вы относитесь к лимиту?

- Как экономист по образованию, могу сказать, что хоть лимит и не помогает, но его отмена при сохранении действующей экономической футбольной системы в России ничего не даст. Большая часть клубов деньги не зарабатывает, а получает. Смысла выстраивать долгосрочную стратегию у них нет. Так что отменить его можно, но ситуация от этого сильно не изменится.

- Не пугает, что после ЧМ-2018 экономическая ситуация не позволит нашим клубам жить дальше так, как он жили до этого?

- С точки зрения экономики, кризис – явление позитивное, потому что слабые игроки с рынка уходят, а сильные выживают. Следовательно, усиливается и конкуренция. Может быть, уменьшение финансирования будет и к лучшему.

Советский спорт
Теги: Стогниенко Сборная России
Сегодня, 10:13
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№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:02) #
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online

И каким боком Россия к сборной СССР 86 года?
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: Quincy (Сегодня, 10:52) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ВЛАДИМИР СТОГНИЕНКО: У НАС НЕТ СЕЙЧАС НИ ВЫДАЮЩИХСЯ ФУТБОЛИСТОВ, НИ ТРЕНЕРОВ

Ни комментаторов
Регистрация: 2.09.2016
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