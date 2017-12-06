Владимир Стогниенко: у нас нет сейчас ни выдающихся футболистов, ни тренеров

Известный телекомментатор Владимир Стогниенко высказал мнение по поводу предстоящего ЧМ-2018 и шансов сборной России.- Лично я жду 1/8 финала.- Кадры. У нас нет ни выдающихся футболистов, ни тренеров. И эта проблема существовала и два года назад, и четыре, и всегда, кроме Евро-2008, но это была уже отдельная история. Опираясь на общий подбор игроков, думаю, на выход в 1/8 хватит. Последний раз сборная выходила из группы на чемпионате в 86-м, и это была советская сборная.- Это как праздники: они прошли и настали будни.- Как экономист по образованию, могу сказать, что хоть лимит и не помогает, но его отмена при сохранении действующей экономической футбольной системы в России ничего не даст. Большая часть клубов деньги не зарабатывает, а получает. Смысла выстраивать долгосрочную стратегию у них нет. Так что отменить его можно, но ситуация от этого сильно не изменится.- С точки зрения экономики, кризис – явление позитивное, потому что слабые игроки с рынка уходят, а сильные выживают. Следовательно, усиливается и конкуренция. Может быть, уменьшение финансирования будет и к лучшему.