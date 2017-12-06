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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Стогниенко: годы идут, а Гинер все равно остается лучшим
Телекомментатор Владимир Стогниенко отметил работу Евгения Гинера в ЦСКА.
- Говорят, "Роснефть" собирается "зайти" в футбольный ЦСКА. Это может снять режим экономии, но ослабить позиции Гинера. Ваше отношение?
- Можно как угодно относиться к Евгению Ленноровичу, но годы идут, а он все равно остается лучшим. Назначение Гончаренко – это очень точное попадание. В ЦСКА играть некому, а они как-то умудряются набирать очки.
- Хотели бы вы, чтобы в ЦСКА пришел какой-нибудь денежный мешок, и в команде появилось 5 бразильцев?
- Я бы не хотел, чтобы Гинер из ЦСКА уходил. Это не очень хорошо для клуба. Хотя понятно, что нужно искать инвесторов.
Советский спорт
- Говорят, "Роснефть" собирается "зайти" в футбольный ЦСКА. Это может снять режим экономии, но ослабить позиции Гинера. Ваше отношение?
- Можно как угодно относиться к Евгению Ленноровичу, но годы идут, а он все равно остается лучшим. Назначение Гончаренко – это очень точное попадание. В ЦСКА играть некому, а они как-то умудряются набирать очки.
- Хотели бы вы, чтобы в ЦСКА пришел какой-нибудь денежный мешок, и в команде появилось 5 бразильцев?
- Я бы не хотел, чтобы Гинер из ЦСКА уходил. Это не очень хорошо для клуба. Хотя понятно, что нужно искать инвесторов.
Советский спорт
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