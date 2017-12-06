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Владимир Стогниенко: годы идут, а Гинер все равно остается лучшим

Телекомментатор Владимир Стогниенко отметил работу Евгения Гинера в ЦСКА.

- Говорят, "Роснефть" собирается "зайти" в футбольный ЦСКА. Это может снять режим экономии, но ослабить позиции Гинера. Ваше отношение?

- Можно как угодно относиться к Евгению Ленноровичу, но годы идут, а он все равно остается лучшим. Назначение Гончаренко – это очень точное попадание. В ЦСКА играть некому, а они как-то умудряются набирать очки.

- Хотели бы вы, чтобы в ЦСКА пришел какой-нибудь денежный мешок, и в команде появилось 5 бразильцев?

- Я бы не хотел, чтобы Гинер из ЦСКА уходил. Это не очень хорошо для клуба. Хотя понятно, что нужно искать инвесторов.

Советский спорт
Теги: Стогниенко ЦСКА Гинер
Сегодня, 10:55
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№31 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:50) #
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online

Цитата: kuzz
Ширше надо смотреть на всю историю в целом, а не вырывать эпизоды, которые вам нравятся или не нравятся,


Твой коллега "многоликий чпокбургер" широкий взгляд "на историю в целом" считает замшелым... ))))
Регистрация: 26.01.2007
№30 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 11:48) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
В ЦСКА играть некому, а они как-то умудряются набирать очки.

Глупость какая. Можно подумать, они полтора состава не набирают... Вот ушли бы Березуцкие и Игнашевич - тогда да... А пока хватает для ЧР.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Этого не знает только сама глупая, безнадежно глупая свинья...
Регистрация: 24.09.2013
№29 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: kuzz
Раньше то оно как было: Выбегает дядя Женя во двор и кричит "кто на меня с Сергей Борисовичем" и в ответ "да заберите вы эти говночашки только не писдите", а нынче дядя Женя если выбежит во двор с этой фразой, то не только палец потеряет, но и девственность несколько раз. О времена, о нравы (

А в 90-х не так разве? laughing кровью и потом трофеи пришли?))) А я думал государевы прихоти исполнялись..

Ширше надо смотреть на всю историю в целом, а не вырывать эпизоды, которые вам нравятся или не нравятся, а то некоторые после 2007 года зазнались
Регистрация: 30.08.2009
№28 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Мы в отличие от вас всегда надеемся только на себя и выигрываем золото с прямыми конкурентами,а не с мордовиями
проблемы негров,шерифа не волнуют

Во времена наших чемпионств вам по самое не хочу доставалось, так что не надо тут сказки рассказывать)) разве что с Зенитом нам сложно даются игры)


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№27 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:47) #
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online

Цитата: Капитан Зеленый
А контракт с Россетями еще действует?


Если на футболках есть надпись, так почему ему не действовать?
Регистрация: 26.01.2007
№26 Написал: Капитан Зеленый СССР (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
cska1971,
А контракт с Россетями еще действует?
Регистрация: 5.05.2013
№25 Написал: Quincy (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
"Всегда выигрываем золото с конкурентами" звучит забавно для тех, кто помнит 90-е...

я помню как по 6:0 вас раскатывали,кто вам то не давал выигрывать?
Регистрация: 2.09.2016
№24 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:41) #
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online

Цитата: Quincy
Мы в отличие от вас всегда надеемся только на себя и выигрываем золото с прямыми конкурентами


"Всегда выигрываем золото с конкурентами" звучит забавно для тех, кто помнит 90-е...
Регистрация: 26.01.2007
№23 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:41) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Раньше то оно как было: Выбегает дядя Женя во двор и кричит "кто на меня с Сергей Борисовичем" и в ответ "да заберите вы эти говночашки только не писдите", а нынче дядя Женя если выбежит во двор с этой фразой, то не только палец потеряет, но и девственность несколько раз. О времена, о нравы (

А в 90-х не так разве? laughing кровью и потом трофеи пришли?))) А я думал государевы прихоти исполнялись..


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№22 Написал: Quincy (Сегодня, 11:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Музее замшелых древностей?

музей от которого у вас бомбит))

Цитата: vladimirsb
За тебя не обидно- просто факт констатирую-это тебе должно быть обидно, если бы были мозги...

факт в том что якобы лучший менеджер России,в долгах как в шелках,объясни как так могло случится?но как ты правильно сказал, если бы у вас были мозги вместо соломы))
Регистрация: 2.09.2016
№21 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:36) #
  • +1
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online

Цитата: Quincy
наши в музее


Музее замшелых древностей?
Регистрация: 26.01.2007
№20 Написал: Quincy (Сегодня, 11:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
только это и помогло выиграть чемпионат когда все у Гинера хорошо - смотрите в таблицу снизу вверх) а тут счастье такое привалило, обошли ЦСКА с молодежкой и пенсионерами)

Мы в отличие от вас всегда надеемся только на себя и выигрываем золото с прямыми конкурентами,а не с мордовиями,а с молодежкой вы там или без,это ваши проблемы,вы как всераете про молодежь плачите,как все хорошо кичитесь сколько у вас молодежи smile Когда у нас тренеры менялись и составы это никого не волновало,поэтому меня не интересуют что там и как там у вас,проблемы негров,шерифа не волнуют
Регистрация: 2.09.2016
№19 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Цитата: vladimirsb
Дешевка ты малолетняя... ну или взрослый, но кули толку...

обидно тебе,да?))Что же так бомбит у вас сегодня?Не Гинером единым как говорится

За тебя не обидно- просто факт констатирую-это тебе должно быть обидно, если бы были мозги...
Регистрация: 21.03.2010
№18 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 11:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Quincy
а вам не привыкать по 35 лет сидеть на жопе,у вас все впереди,все только начинается,вот вы и беситесь что уходит время Гинера и все потихоньку встает на свои места

на своих местах все было после 2002 года. как только появилась реальная конкуренция - так и поплыли народные. но судьба отблагодарила адекватных и верных болельщиков в последнем чемпионате...


Раньше то оно как было: Выбегает дядя Женя во двор и кричит "кто на меня с Сергей Борисовичем" и в ответ "да заберите вы эти говночашки только не писдите", а нынче дядя Женя если выбежит во двор с этой фразой, то не только палец потеряет, но и девственность несколько раз. О времена, о нравы (
Регистрация: 30.08.2009
№17 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Спартак действующий чемпион,а Гинер думает как кредит заплатить

только это и помогло выиграть чемпионат smile когда все у Гинера хорошо - смотрите в таблицу снизу вверх) а тут счастье такое привалило, обошли ЦСКА с молодежкой и пенсионерами)


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№16 Написал: Quincy (Сегодня, 11:29) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Дешевка ты малолетняя... ну или взрослый, но кули толку...

обидно тебе,да?))Что же так бомбит у вас сегодня?Не Гинером единым как говорится
Регистрация: 2.09.2016
№15 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Если придет в ЦСКА денежный мешок, типа Роснефти, вот прибавится работы у спартаковских любителей здешней клубники, а ЦСКА войдет в их топ-лист команд, которые отбирают пенсии у бабушек с дедушками smirk
Регистрация: 9.11.2010
№14 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:28) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Цитата: cska1971
Это, как ваши превратились?

наши в музее,а у вас все с молотка уйдет,как пришли так и уйдут на базаре smile

Дешевка ты малолетняя... ну или взрослый, но кули толку... bowtie
Регистрация: 21.03.2010
№13 Написал: Quincy (Сегодня, 11:25) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Это, как ваши превратились?

наши в музее,а у вас все с молотка уйдет,как пришли так и уйдут на базаре smile
Регистрация: 2.09.2016
№12 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:24) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
Цитата: Quincy
скоро ваши трофеи превратятся в черепки))


Это, как ваши превратились? Или у вас мхом поросли?

Заржавели они! smirk


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№11 Написал: Quincy (Сегодня, 11:23) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
на своих местах все было после 2002 года. как только появилась реальная конкуренция - так и поплыли народные. но судьба отблагодарила адекватных и верных болельщиков в последнем чемпионате...

на своих местах все сейчас,Спартак действующий чемпион,а Гинер думает как кредит заплатить и кому продать убыточное хозяйство))
Регистрация: 2.09.2016
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:22) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Quincy
скоро ваши трофеи превратятся в черепки))


Это, как ваши превратились? Или у вас мхом поросли?
Регистрация: 26.01.2007
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
а вам не привыкать по 35 лет сидеть на жопе,у вас все впереди,все только начинается,вот вы и беситесь что уходит время Гинера и все потихоньку встает на свои места

на своих местах все было после 2002 года. как только появилась реальная конкуренция - так и поплыли народные. но судьба отблагодарила адекватных и верных болельщиков в последнем чемпионате...


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№8 Написал: Quincy (Сегодня, 11:19) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Мозги твои с базара, чпокбургер...

еще у одного бомбежка,говорю же чувствуте,что скоро ваши трофеи превратятся в черепки))
Регистрация: 2.09.2016
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Quincy
трофеи с базара


Мозги твои с базара, чпокбургер...
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:13) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Спецпредставитель ЦСКА от комментаторского цеха Стогниенко, сказал.......

Скорее единственный нейтральный комментатор, который не drочит на свиноферму, что вас так бесит! smile
Регистрация: 21.03.2010
№5 Написал: Quincy (Сегодня, 11:13) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Расплачимся, расплачимся)) Вы же поплатились 15-летним застоем после государевых трофеев из 90-х

а вам не привыкать по 35 лет сидеть на жопе,у вас все впереди,все только начинается,вот вы и беситесь что уходит время Гинера и все потихоньку встает на свои места
Регистрация: 2.09.2016
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:11) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Цитата: serega_user
Гинер лучший! И это факт! Количество трофеев при Гинере говорит само за себя.

вот за эти трофеи с базара вы и расплачиваетесь,поэтому пусть Гинер как можно дольше теперь не продает клуб

Расплачимся, расплачимся)) Вы же поплатились 15-летним застоем после государевых трофеев из 90-х


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 11:09) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отметил бы еще господина Иванова, такой серый кардинал, без него Гинеру было бы тяжко, мы сейчас это наблюдаем кстати.
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: Quincy (Сегодня, 11:06) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Гинер лучший! И это факт! Количество трофеев при Гинере говорит само за себя.

вот за эти трофеи с базара вы и расплачиваетесь,поэтому пусть Гинер как можно дольше теперь не продает клуб,можно сколько угодно наяривать на Гинера,но в России по кол-ву чемпионств, Спартак впереди планеты всей
Регистрация: 2.09.2016
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