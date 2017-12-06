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Тьяго Силва получил травму в игре с "Баварией"

Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва получил травмировал колено в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Баварией" (1:3), передает RMC.

Капитану парижан предстоит медобследование, которое определит точные сроки его восстановления.
Теги: ПСЖ Силва
Сегодня, 11:28
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