Александр Алиев может продолжить карьеру в первой лиге Украины

Бывший полузащитник "Локомотива", "Анжи" и сборной Украины Александр Алиев может продолжить карьеру в команде "Полесье", передает UA-Футбол."Полесье" выступает в группе А второй украинской лиги. В настоящее время Алиев выступает за любительский "Катандзаро".