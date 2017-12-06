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Александр Алиев может продолжить карьеру в первой лиге Украины

Бывший полузащитник "Локомотива", "Анжи" и сборной Украины Александр Алиев может продолжить карьеру в команде "Полесье", передает UA-Футбол.

"Полесье" выступает в группе А второй украинской лиги. В настоящее время Алиев выступает за любительский "Катандзаро".

Сегодня, 12:57
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