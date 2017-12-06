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Официально: Леонид Кучук покинул пост главного тренера "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подал в отставку, передает пресс-служба клуба.

После поражения от московского "Динамо" у наставника желто-синих состоялись переговоры с Президентом клуба Арташесом Арутюнянц, по итогам которых Леонид Станиславович написал заявление об уходе. Также вместе с Кучуком клуб покинет его тренерский штаб.

"Леонид Кучук – настоящий профессионал своего дела. Мы благодарим Леонида Станиславовича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - заявил Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.
Теги: Кучук Ростов
Сегодня, 13:28
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№1 Написал: mao555 (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Симптоматично однако. Что Кучук, что Бердыев, как не прочитаешь, так прямо помешаны на футболе и думают о нём 25 часов в сутки. И такой уныло-тягомотный у них получается продукт. С чего бы?


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mao
Регистрация: 20.09.2016
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