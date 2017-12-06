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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Официально: Леонид Кучук покинул пост главного тренера "Ростова"
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук подал в отставку, передает пресс-служба клуба.
После поражения от московского "Динамо" у наставника желто-синих состоялись переговоры с Президентом клуба Арташесом Арутюнянц, по итогам которых Леонид Станиславович написал заявление об уходе. Также вместе с Кучуком клуб покинет его тренерский штаб.
"Леонид Кучук – настоящий профессионал своего дела. Мы благодарим Леонида Станиславовича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - заявил Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.
После поражения от московского "Динамо" у наставника желто-синих состоялись переговоры с Президентом клуба Арташесом Арутюнянц, по итогам которых Леонид Станиславович написал заявление об уходе. Также вместе с Кучуком клуб покинет его тренерский штаб.
"Леонид Кучук – настоящий профессионал своего дела. Мы благодарим Леонида Станиславовича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - заявил Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.
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