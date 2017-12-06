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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Бубнов: Кириченко - оптимальный вариант для "Ростова" на данном этапе
Эксперт Александр Бубнов прокомментировал отставку Леонида Кучука с поста главного тренера «Ростова».
«Сразу нужно отметить важный момент. Учитывая количество потерь, которые понёс «Ростов» в межсезонье, непростая жизнь в чемпионате, вплоть до борьбы за выживание, прогнозировалась ещё до его старта. Единственное очко в двух первых турах мало кого удивило, однако затем подопечные Кучука выдали впечатляющий отрезок из четырёх побед кряду, не проиграли дома «Краснодару» и в гостях «Зениту». Промежуточный итог – третье место – был удивителен.
За счёт чего «Ростову» удался столь успешный старт? Кучук – тренер, который специализируется на оборонительной модели (его предыдущие команды действовали примерно в том же ключе, что и «Ростов»). Белорусскому специалисту быстро удалось поставить игру в задней линии, так как в его распоряжении имелись опытные футболисты: видавший виды в «Спартаке» Паршивлюк, представитель сборной Исландии Ингасон, игравший в команде до сентября Мевля, опорную зону цементировали старожил Гацкан и быстро адаптировавшийся Юсупов. Надёжность тылов, отличная реализация «стандартов», забросы на высоких Дядюна с Бухаровым, плюс доля везения в атаке – такой нехитрый коктейль и стал залогом успешного результата в начале.
А потом в «Зенит» ушёл Мевля, тяжёлую травму получил Юсупов, периодически выбывали из строя Калачёв, Гацкан, Бухаров и другие. Собранная в краткие сроки летом команда и без того находилась в процессе сыгрывания, а тут столкнулась с необходимостью раз за разом проводить вынужденную ротацию.
Соперники быстро адаптировались к незатейливой манере игры «Ростова», которая к тому же по объективным причинам не дотягивала до собственных образцов начала сезона. Плюс ко всему «Ростову» периодически не везло, вспомнить хотя бы матч с «Ахматом» (0:1) или проигранную серию пенальти в Кубке России с «Амкаром», негативно сказавшуюся на коллектив в психологическом плане.
Если говорить о том, чего не удалось сделать Кучуку, так это выстроить более ли менее выразительную игру в атаке. Да, выбыл из строя Юсупов, не всегда был в строю обладающий великолепным пасом Калачёв, но скатывание на бесконечные забросы в штрафную и расчёт на стандартные положения – это всё равно не максимум, который можно было выжать из данного состава. По крайней мере, в плане агрессии, настроя. Он, безусловно, даже близко не ровня прошлогоднему, но всё-таки достаточно боеспособен, чтобы набирать очки и избежать попадания в зону переходных матчей. «Ростов» и сейчас идёт выше, но динамика результатов – одна победа в 13 турах плюс вылет из Кубка России – говорила о том, что команде Кучука предстоит бороться за выживание.
Какими бы ни были причины неудач, когда результата нет, руководство зачастую прибегает к смене тренера. Здесь нет противоречий с логикой. Вполне возможно, что команде пойдёт на пользу эмоциональная встряска, тем более исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Кириченко, отлично знакомый со всеми внутренними проблемами. Он даже руководил действиями игроков во время матчей по ходу прошлого сезона, пусть и не являлся самостоятельной фигурой, по большей части исполняя указания Бердыева. Тем не менее Кириченко прошёл хорошую школу, знает все нюансы в коллективе, тонкости взаимоотношений с руководством.
На мой взгляд, Кириченко – оптимальный вариант для «Ростова» на данном этапе. Если не произойдёт форс-мажора, или на горизонте не появится вариант со свободным маститым тренером, думаю, именно он будет готовить команду к весенней части чемпионата. А подбор игроков «Ростова», повторюсь, должен позволить команде сохранить прописку в РФПЛ», - передает слова Бубнова Sportbox.
«Сразу нужно отметить важный момент. Учитывая количество потерь, которые понёс «Ростов» в межсезонье, непростая жизнь в чемпионате, вплоть до борьбы за выживание, прогнозировалась ещё до его старта. Единственное очко в двух первых турах мало кого удивило, однако затем подопечные Кучука выдали впечатляющий отрезок из четырёх побед кряду, не проиграли дома «Краснодару» и в гостях «Зениту». Промежуточный итог – третье место – был удивителен.
За счёт чего «Ростову» удался столь успешный старт? Кучук – тренер, который специализируется на оборонительной модели (его предыдущие команды действовали примерно в том же ключе, что и «Ростов»). Белорусскому специалисту быстро удалось поставить игру в задней линии, так как в его распоряжении имелись опытные футболисты: видавший виды в «Спартаке» Паршивлюк, представитель сборной Исландии Ингасон, игравший в команде до сентября Мевля, опорную зону цементировали старожил Гацкан и быстро адаптировавшийся Юсупов. Надёжность тылов, отличная реализация «стандартов», забросы на высоких Дядюна с Бухаровым, плюс доля везения в атаке – такой нехитрый коктейль и стал залогом успешного результата в начале.
А потом в «Зенит» ушёл Мевля, тяжёлую травму получил Юсупов, периодически выбывали из строя Калачёв, Гацкан, Бухаров и другие. Собранная в краткие сроки летом команда и без того находилась в процессе сыгрывания, а тут столкнулась с необходимостью раз за разом проводить вынужденную ротацию.
Соперники быстро адаптировались к незатейливой манере игры «Ростова», которая к тому же по объективным причинам не дотягивала до собственных образцов начала сезона. Плюс ко всему «Ростову» периодически не везло, вспомнить хотя бы матч с «Ахматом» (0:1) или проигранную серию пенальти в Кубке России с «Амкаром», негативно сказавшуюся на коллектив в психологическом плане.
Если говорить о том, чего не удалось сделать Кучуку, так это выстроить более ли менее выразительную игру в атаке. Да, выбыл из строя Юсупов, не всегда был в строю обладающий великолепным пасом Калачёв, но скатывание на бесконечные забросы в штрафную и расчёт на стандартные положения – это всё равно не максимум, который можно было выжать из данного состава. По крайней мере, в плане агрессии, настроя. Он, безусловно, даже близко не ровня прошлогоднему, но всё-таки достаточно боеспособен, чтобы набирать очки и избежать попадания в зону переходных матчей. «Ростов» и сейчас идёт выше, но динамика результатов – одна победа в 13 турах плюс вылет из Кубка России – говорила о том, что команде Кучука предстоит бороться за выживание.
Какими бы ни были причины неудач, когда результата нет, руководство зачастую прибегает к смене тренера. Здесь нет противоречий с логикой. Вполне возможно, что команде пойдёт на пользу эмоциональная встряска, тем более исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Кириченко, отлично знакомый со всеми внутренними проблемами. Он даже руководил действиями игроков во время матчей по ходу прошлого сезона, пусть и не являлся самостоятельной фигурой, по большей части исполняя указания Бердыева. Тем не менее Кириченко прошёл хорошую школу, знает все нюансы в коллективе, тонкости взаимоотношений с руководством.
На мой взгляд, Кириченко – оптимальный вариант для «Ростова» на данном этапе. Если не произойдёт форс-мажора, или на горизонте не появится вариант со свободным маститым тренером, думаю, именно он будет готовить команду к весенней части чемпионата. А подбор игроков «Ростова», повторюсь, должен позволить команде сохранить прописку в РФПЛ», - передает слова Бубнова Sportbox.
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