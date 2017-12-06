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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:41
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
"Спартак" проиграл "Ливерпулю" в Юношеской лиге УЕФА
"Спартак" проиграл "Ливерпулю" в матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
"Спартак" занял второе место в группе, "Ливерпуль" стал первым. Обе команды вышли в плей-офф.
Юношеская лига УЕФА
6 тур
"Ливерпуль U19" – "Спартак М U19" 2:0
Голы: Джоунс, 13, Джонстон, 32
"Ливерпуль U19": Грабара, Джонстон, Клайтон, Мастерсон, Камашу, Льюис, Кейн (Миллар, 75), Джоунс (Миллар, 70), Вудбёрн, Брустер, Адеканье (Диксон-Боннер, 77)
"Спартак М U19": Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Актисов, Калачевский, Прошляков (Мазуров, 70), Володкин, Орехов, Бакаев (Repyakh, 89), Руденко
Предупреждения: Воропаев, 17, Кейн, 66, Льюис, 81
"Спартак" занял второе место в группе, "Ливерпуль" стал первым. Обе команды вышли в плей-офф.
Юношеская лига УЕФА
6 тур
"Ливерпуль U19" – "Спартак М U19" 2:0
Голы: Джоунс, 13, Джонстон, 32
"Ливерпуль U19": Грабара, Джонстон, Клайтон, Мастерсон, Камашу, Льюис, Кейн (Миллар, 75), Джоунс (Миллар, 70), Вудбёрн, Брустер, Адеканье (Диксон-Боннер, 77)
"Спартак М U19": Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Актисов, Калачевский, Прошляков (Мазуров, 70), Володкин, Орехов, Бакаев (Repyakh, 89), Руденко
Предупреждения: Воропаев, 17, Кейн, 66, Льюис, 81
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