"Спартак" проиграл "Ливерпулю" в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" проиграл "Ливерпулю" в матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА."Спартак" занял второе место в группе, "Ливерпуль" стал первым. Обе команды вышли в плей-офф.Юношеская лига УЕФА6 тур: Джоунс, 13, Джонстон, 32"Ливерпуль U19": Грабара, Джонстон, Клайтон, Мастерсон, Камашу, Льюис, Кейн (Миллар, 75), Джоунс (Миллар, 70), Вудбёрн, Брустер, Адеканье (Диксон-Боннер, 77)"Спартак М U19": Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Актисов, Калачевский, Прошляков (Мазуров, 70), Володкин, Орехов, Бакаев (Repyakh, 89), РуденкоПредупреждения: Воропаев, 17, Кейн, 66, Льюис, 81