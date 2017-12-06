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"Спартак" проиграл "Ливерпулю" в Юношеской лиге УЕФА

"Спартак" проиграл "Ливерпулю" в матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

"Спартак" занял второе место в группе, "Ливерпуль" стал первым. Обе команды вышли в плей-офф.

Юношеская лига УЕФА

6 тур

"Ливерпуль U19" – "Спартак М U19" 2:0

Голы: Джоунс, 13, Джонстон, 32

"Ливерпуль U19": Грабара, Джонстон, Клайтон, Мастерсон, Камашу, Льюис, Кейн (Миллар, 75), Джоунс (Миллар, 70), Вудбёрн, Брустер, Адеканье (Диксон-Боннер, 77)

"Спартак М U19": Максименко, Рассказов, Воропаев, Миронов, Актисов, Калачевский, Прошляков (Мазуров, 70), Володкин, Орехов, Бакаев (Repyakh, 89), Руденко

Предупреждения: Воропаев, 17, Кейн, 66, Льюис, 81
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 17:29
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:31) #
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что предсказывал скандал с бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым за десять лет до его начала.

«Я предупреждал за 10-11 лет до этого скандала, что он случится. Вот, случилось. Пророки в отечестве есть. Вся эта ситуация связана только с безграмотным и бездарным руководством Мутко и его команды. Его надо отфутболить из футбола и пусть занимается тем дело, которое написано у него в дипломе», — цитирует Тихонова НСН.
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— Горжусь работой, которую проделал МОК, — цитирует Inside the Games Родченкова.
курва


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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