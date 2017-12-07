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Агент: "Спартак" не потянул отступные за Дриусси, а "Зенит" выложил, сколько требовалось

Футбольный агент Марсело Симонян, который помогал в трансфере форварда Себастьяна Дриусси из "Ривер Плейт" в "Зенит", рассказал о сделке.

– Себастьяну требуется время для адаптации. У кого-то она занимает месяц, у кого-то больше. Помню, Фалькао вообще не играл в "Порту" первые полгода. Возможно, период адаптации – ключевой для дальнейшего успеха игрока. Я разговаривал с агентом Себастьяна и знаю, что он действительно счастлив в России.

– Переговоры с "Зенитом" шли тяжело?

– Как и всегда в подобных случаях. "Ривер" не собирался продавать Себастьяна. "Зениту" пришлось заплатить сумму выкупа. Привести стороны к согласию было и правда непросто.

– Паредес уговаривал Дриусси выбрать "Зенит", а не "Спартак". К вам обращались из Москвы?

– Мы начали работу со "Спартаком" прошлой зимой – еще за полгода до того, как Дриусси перешел в "Зенит". Мы вели переговоры, но "Спартак" не потянул "клаусулу", которую озвучивал "Ривер". А вот "Зенит" выложил, сколько требовалось. Но и сам Дриусси загорелся идеей перейти в "Зенит". Ведь его настойчиво звали тренер Манчини и люди, близкие к нему.

– Вы знакомы с Трабукки?

– Да, мы общались. "Спартак" привлек его к переговорам по Себастьяну. Но к успеху мы не пришли.

– Правда ли, что Трабукки получил комиссию от продажи Дриусси в "Зенит"?

– Абсолютно точно нет. Никто никаких комиссий не платил, - передает слова Симоняна "СЭ".
Теги: Спартак Дриусси
Сегодня, 08:32
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№4 Написал: Шмайхель (Сегодня, 08:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Агент: "Спартак" не потянул отступные за Дриусси
..Ну и хорошо !


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 08:55) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
с адаптацией в Зените полегче будет, пол состава земляков. А у нас после Кавенаги как то к аргентинцам не задалось
Цитата: Lokoflesh
вам нужен М'Вилла

эт точно. совсем бы не помешал. опорка хромает на обе ноги
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 08:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Какой нахрен Дриусси, вам нужен М'Вилла и сильные прав бэк и еще один в центр обороны. Укрепляйте оборону, накой вам еще новые нападающие, солить их что ли.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:39) #
  • +2
  •  (2)

кто бы сомневался, что Зенит заплатил столько сколько просили)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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