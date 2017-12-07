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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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02:34
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00:45
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Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (9)
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Агент: "Спартак" не потянул отступные за Дриусси, а "Зенит" выложил, сколько требовалось
Футбольный агент Марсело Симонян, который помогал в трансфере форварда Себастьяна Дриусси из "Ривер Плейт" в "Зенит", рассказал о сделке.
– Себастьяну требуется время для адаптации. У кого-то она занимает месяц, у кого-то больше. Помню, Фалькао вообще не играл в "Порту" первые полгода. Возможно, период адаптации – ключевой для дальнейшего успеха игрока. Я разговаривал с агентом Себастьяна и знаю, что он действительно счастлив в России.
– Переговоры с "Зенитом" шли тяжело?
– Как и всегда в подобных случаях. "Ривер" не собирался продавать Себастьяна. "Зениту" пришлось заплатить сумму выкупа. Привести стороны к согласию было и правда непросто.
– Паредес уговаривал Дриусси выбрать "Зенит", а не "Спартак". К вам обращались из Москвы?
– Мы начали работу со "Спартаком" прошлой зимой – еще за полгода до того, как Дриусси перешел в "Зенит". Мы вели переговоры, но "Спартак" не потянул "клаусулу", которую озвучивал "Ривер". А вот "Зенит" выложил, сколько требовалось. Но и сам Дриусси загорелся идеей перейти в "Зенит". Ведь его настойчиво звали тренер Манчини и люди, близкие к нему.
– Вы знакомы с Трабукки?
– Да, мы общались. "Спартак" привлек его к переговорам по Себастьяну. Но к успеху мы не пришли.
– Правда ли, что Трабукки получил комиссию от продажи Дриусси в "Зенит"?
– Абсолютно точно нет. Никто никаких комиссий не платил, - передает слова Симоняна "СЭ".
– Себастьяну требуется время для адаптации. У кого-то она занимает месяц, у кого-то больше. Помню, Фалькао вообще не играл в "Порту" первые полгода. Возможно, период адаптации – ключевой для дальнейшего успеха игрока. Я разговаривал с агентом Себастьяна и знаю, что он действительно счастлив в России.
– Переговоры с "Зенитом" шли тяжело?
– Как и всегда в подобных случаях. "Ривер" не собирался продавать Себастьяна. "Зениту" пришлось заплатить сумму выкупа. Привести стороны к согласию было и правда непросто.
– Паредес уговаривал Дриусси выбрать "Зенит", а не "Спартак". К вам обращались из Москвы?
– Мы начали работу со "Спартаком" прошлой зимой – еще за полгода до того, как Дриусси перешел в "Зенит". Мы вели переговоры, но "Спартак" не потянул "клаусулу", которую озвучивал "Ривер". А вот "Зенит" выложил, сколько требовалось. Но и сам Дриусси загорелся идеей перейти в "Зенит". Ведь его настойчиво звали тренер Манчини и люди, близкие к нему.
– Вы знакомы с Трабукки?
– Да, мы общались. "Спартак" привлек его к переговорам по Себастьяну. Но к успеху мы не пришли.
– Правда ли, что Трабукки получил комиссию от продажи Дриусси в "Зенит"?
– Абсолютно точно нет. Никто никаких комиссий не платил, - передает слова Симоняна "СЭ".
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