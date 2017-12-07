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Лионель Месси: если дела на ЧМ-2018 сложатся плохо, мы должны исчезнуть из сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос по поводу недовольства фанатом из-за того, что национальная команда с большим трудом отобралась на ЧМ-2018 в России.

"Люди ждут того, чтобы эти игроки покинули сборную, поскольку уже давно не выигрывают трофеев. А те, кто критикует, уже устали видеть в команде одни и те же лица.

Если дела в России сложатся плохо, то мы все должны исчезнуть из сборной Аргентины. Вряд ли кто-то из нас останется в сборной, так как мы уже долго играем здесь", - приводит слова Месси "Газета.Ru" со ссылкой на TyC Sports.
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 09:15
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