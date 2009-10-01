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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Вчера, 23:28
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Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Виталий Мутко: поражение "Спартака" - это плохо для имиджа нашего футбола
Президент РФС Виталий Мутко высказался относительно крупного поражения "Спартака" от "Ливерпуля" в матче 6-го тура Лиги чемпионов (0:7).
"К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе еще достаточно велика – это первое, второе – в футболе большое значение играют тактика и настрой. Но ключевое – это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.
Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у "Ливерпуля" совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры.
Когда "Спартак" играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя – получается такое. Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и "Спартака". Но с таким счетом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала.
"Спартак" давно не играл в европейских кубках, теперь он выступит в Лиге Европы, и на базе поражения в Ливерпуле будет строить там игру", – передает слова Мутко ТАСС.
"К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе еще достаточно велика – это первое, второе – в футболе большое значение играют тактика и настрой. Но ключевое – это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.
Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у "Ливерпуля" совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры.
Когда "Спартак" играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя – получается такое. Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и "Спартака". Но с таким счетом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала.
"Спартак" давно не играл в европейских кубках, теперь он выступит в Лиге Европы, и на базе поражения в Ливерпуле будет строить там игру", – передает слова Мутко ТАСС.
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