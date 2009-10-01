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Виталий Мутко: поражение "Спартака" - это плохо для имиджа нашего футбола

Президент РФС Виталий Мутко высказался относительно крупного поражения "Спартака" от "Ливерпуля" в матче 6-го тура Лиги чемпионов (0:7).

"К этому нужно относиться как к свершившемуся факту. Матч показал, что разница в классе еще достаточно велика – это первое, второе – в футболе большое значение играют тактика и настрой. Но ключевое – это, конечно, уровень. Нам нужно дальше работать над подготовкой своих игроков, а если приглашать легионеров, то топ-уровня.

Никакой трагедии нет, это футбол. Но исполнители у "Ливерпуля" совершенно другого уровня, победить его можно было только при помощи слаженной командной игры.

Когда "Спартак" играет командой, то добивается больших результатов. Как только разлад, когда каждый сам за себя – получается такое. Обидно, это плохо для имиджа и нашего футбола, и "Спартака". Но с таким счетом проигрывали и более великие клубы, и наша сборная 1:7 проигрывала.

"Спартак" давно не играл в европейских кубках, теперь он выступит в Лиге Европы, и на базе поражения в Ливерпуле будет строить там игру", – передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Спартак
Сегодня, 11:14
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11
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№11 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:02) #
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online

Все просто. Влияния посторонних факторов на результат равно нулю. Судьи неподкупные. Симонян не в авторитете, мутео вообще там не знает никто. У федуна денг нет после банкротства2Открытия". А вчистый футбол спартак играть не умеет. Им обязательнонужнав "мотивация". Добро пожаловать В Лигу Европы и попасть на Зенит по сетке.
Регистрация: 17.04.2017
№10 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:01) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это чмо ещё о имидже заговорило!!!Пошёл вон со своей должности,профан деревянный!Позорище мудоковатое!
Регистрация: 27.07.2013
№9 Написал: olegan кениг (Сегодня, 11:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
И это животное говорит о имидже? Где ОИ Виталя?
Регистрация: 19.03.2011
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хуже, чем Мудко и его банды нет ничего хуже для имиджа нашего спорта и футбола, он позорит нас на весь мир уже какой год, еще и вякает что-то


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Цитата: ckorp
Это, безо всяких сомнений, плохо, но еще хуже, что ты пока не валишь лес где-нибудь под Мурманском.

Под Мурманском нет леса)))

Вполне вероятно. Так и подумал, когда писал, там не был пока. Но суть от этого не меняется-этого гада надо подальше от спорта держать, мое мнение. Лучше куда-нибудь на Север крайний, к оленеводам, или в упряжку его собачью. Пусть бегает.
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:48) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тебе бы вообще лучше заткнуться и уйти в отставку (так поступают порядочные люди).
Имидж его заинтересовал, БЛ...


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:47) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gringo Starr
Да сектантам без разницы, им главное междусобойчик с ЦСКА скатать нормально. Многие их них после 7 0 считают, что их убил судья, назначивший пенальти. Там нужно к доктору обращаться.
Переименовываем этот клуб в ФК СРАПТАЛЬКЕ 07.


а "вам"?..очкоротым?....дышать легче станет?
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:45) #
  • +3
  •  (3)
online

Вот кто-бы другой про имидж говорил...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:42) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
Это, безо всяких сомнений, плохо, но еще хуже, что ты пока не валишь лес где-нибудь под Мурманском.

Под Мурманском нет леса)))
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это, безо всяких сомнений, плохо, но еще хуже, что ты пока не валишь лес где-нибудь под Мурманском.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 11:21) #
  • -3
  •  (9)

Да сектантам без разницы, им главное междусобойчик с ЦСКА скатать нормально. Многие их них после 7 0 считают, что их убил судья, назначивший пенальти. Там нужно к доктору обращаться.
Переименовываем этот клуб в ФК СРАПТАЛЬКЕ 07.
Регистрация: 29.10.2017
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