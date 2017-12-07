Лига чемпионов установила рекорд результативности на стадии группового этапа

В текущем сезоне Лиги чемпионов был обновлен рекорд результативности на групповом этапе.В 96 матчах участники турнира забили 306 голов, средняя результативность составила 3,2 гола за игру. Больше всех забили "ПСЖ" (25 голов) и "Ливерпуль" (23 гола), информирует Opta.