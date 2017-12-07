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Лига чемпионов установила рекорд результативности на стадии группового этапа

В текущем сезоне Лиги чемпионов был обновлен рекорд результативности на групповом этапе.

В 96 матчах участники турнира забили 306 голов, средняя результативность составила 3,2 гола за игру. Больше всех забили "ПСЖ" (25 голов) и "Ливерпуль" (23 гола), информирует Opta.
Сегодня, 11:24
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
благодаря Спартаку)Спасибо им за то,что рекорды обновляют.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Gringo Starr (Сегодня, 11:31) #
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Самое главное не без помощи московских спартаковцев, которые внесли ощутимый вклад в это достижение.
Регистрация: 29.10.2017
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