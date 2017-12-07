Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко ответил на вопросы в преддверии матча 20-го тура премьер-лиги с "Локомотивом", передает корреспондент- Подходим на позитиве. Хотелось бы сделать подарок не только себе, но и нашим болельщикам, которые придут нас поддержать, а также своим близким. Чтобы все уходили в отпуск в хорошем настроении.- Наверное, все банально и просто. Будем плясать от себя, от своей игры. В первую очередь, сыграть надежно, без авантюр, без всего и постараться впереди реализовать свои моменты.- Нам не так важно, кто за кого будет переживать. Главное, чтобы люди пришли, насладились тем, что будет происходить на поле и создали футбольную атмосферу.- У нас тактика будет впереди. Мы всегда пляшем от самих себя. Тренеры расскажут все детально на разборе, покажут, как действовать.