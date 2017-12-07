Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко ответил на вопросы в преддверии матча 20-го тура премьер-лиги с "Локомотивом", передает корреспондент Rusfootball.info.

- С каким настроением подходите к последней домашней игре в этом году?

- Подходим на позитиве. Хотелось бы сделать подарок не только себе, но и нашим болельщикам, которые придут нас поддержать, а также своим близким. Чтобы все уходили в отпуск в хорошем настроении.

- Каких ошибок нужно избежать, чтобы не было такого провала, как с ЦСКА? Все-таки "Локомотив" лидер, команда, которая показывает, наверное, самый интересный футбол.

- Наверное, все банально и просто. Будем плясать от себя, от своей игры. В первую очередь, сыграть надежно, без авантюр, без всего и постараться впереди реализовать свои моменты.

- Наверняка за "Тосно" придут поболеть поклонники "Зенита", которые желают поражения "Локомотиву". На вас это как-то будет влиять?

- Нам не так важно, кто за кого будет переживать. Главное, чтобы люди пришли, насладились тем, что будет происходить на поле и создали футбольную атмосферу.

- Разбирали кого-то персонально, может, братьев Миранчуков?

- У нас тактика будет впереди. Мы всегда пляшем от самих себя. Тренеры расскажут все детально на разборе, покажут, как действовать.
Теги: Юрченко Тосно Rвидео
Сегодня, 13:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.