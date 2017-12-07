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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита"
Вратарь "Тосно" Давид Юрченко ответил на вопросы в преддверии матча 20-го тура премьер-лиги с "Локомотивом", передает корреспондент Rusfootball.info.
- С каким настроением подходите к последней домашней игре в этом году?
- Подходим на позитиве. Хотелось бы сделать подарок не только себе, но и нашим болельщикам, которые придут нас поддержать, а также своим близким. Чтобы все уходили в отпуск в хорошем настроении.
- Каких ошибок нужно избежать, чтобы не было такого провала, как с ЦСКА? Все-таки "Локомотив" лидер, команда, которая показывает, наверное, самый интересный футбол.
- Наверное, все банально и просто. Будем плясать от себя, от своей игры. В первую очередь, сыграть надежно, без авантюр, без всего и постараться впереди реализовать свои моменты.
- Наверняка за "Тосно" придут поболеть поклонники "Зенита", которые желают поражения "Локомотиву". На вас это как-то будет влиять?
- Нам не так важно, кто за кого будет переживать. Главное, чтобы люди пришли, насладились тем, что будет происходить на поле и создали футбольную атмосферу.
- Разбирали кого-то персонально, может, братьев Миранчуков?
- У нас тактика будет впереди. Мы всегда пляшем от самих себя. Тренеры расскажут все детально на разборе, покажут, как действовать.
- С каким настроением подходите к последней домашней игре в этом году?
- Подходим на позитиве. Хотелось бы сделать подарок не только себе, но и нашим болельщикам, которые придут нас поддержать, а также своим близким. Чтобы все уходили в отпуск в хорошем настроении.
- Каких ошибок нужно избежать, чтобы не было такого провала, как с ЦСКА? Все-таки "Локомотив" лидер, команда, которая показывает, наверное, самый интересный футбол.
- Наверное, все банально и просто. Будем плясать от себя, от своей игры. В первую очередь, сыграть надежно, без авантюр, без всего и постараться впереди реализовать свои моменты.
- Наверняка за "Тосно" придут поболеть поклонники "Зенита", которые желают поражения "Локомотиву". На вас это как-то будет влиять?
- Нам не так важно, кто за кого будет переживать. Главное, чтобы люди пришли, насладились тем, что будет происходить на поле и создали футбольную атмосферу.
- Разбирали кого-то персонально, может, братьев Миранчуков?
- У нас тактика будет впереди. Мы всегда пляшем от самих себя. Тренеры расскажут все детально на разборе, покажут, как действовать.
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