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Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права

Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого праваЧемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой попытался найти объяснение разгромному поражению подопечных Массимо Карреры от «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов (0:7), а также выразил надежду, что провал в Англии не отразится на игре «Спартака» в дерби с ЦСКА в предстоящее воскресенье.

- Что произошло со «Спартаком»?

- Просто по классу «Ливерпуль» сильнее — вот что произошло. По исполнению, по игровому мышлению.

- Но это не причина проигрывать так крупно.

- Первый матч в Москве они 1:1 сыграли. Тогда ливерпульцы команду-соперницу еще не знали. По первой игре они «Спартак» посмотрели, «прощупали» и узнали, какие и где слабые стороны. Поняли, за кем надо присмотреть, прикрыть. Слышал, перед матчем тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп указывал на то, что есть у «Спартака» тройка футболистов, которая заслуживает внимания: Зе Луиш, Промес и Глушаков - ну, мы практически и не видели их. Я согласен, проиграть, конечно, можно. Но так крупно они просто не имели никакого права! Командной игры вообще не было! Не было даже маломальской возможности забить хотя бы один гол! Что не удар, то мяч в ворота. Мане четвертый мяч классно, слету, забил. Египтянин Салах хорошо разобрался. То же самое касается и второго гола Коутинью. По исполнению, конечно, у них отличные игроки.

- Был ли пенальти в ворота «Спартака»?

- Я даже не берусь это обсуждать. Этот момент — на усмотрение судьи. Но там и без пенальти хватало моментов: пусть не семь, но пять они забили бы точно.

- Результат и игру в Ливерпуле можно назвать трагедией?

- Нет. Все постепенно забывается. Сейчас надо все отбросить и думать об игре с ЦСКА. Я всегда стараюсь смотреть на все оптимистично: не всегда все можно выиграть. «Манчестер Сити» шел очень мощно, без поражений, но уступил накануне «Шахтеру». И исполнителей там много. Но нет Давида Сильвы и Кевина Де Брёйне — и уже совсем другой почерк игры. Но они, конечно, играли спокойно, без напряжения — задачу выполнили.

- Не скажется ли это разгромное поражение негативно на подготовке к матчу и на игре с ЦСКА?

- Нет, не думаю. Конечно, давить это немного будет. Но за эти дни они должны отойти от шока. Верю ли в победу над ЦСКА? Когда команда играет нестабильно, сложно ответить на этот вопрос. Посмотрим. Играли с «Зенитом» - команда сама играет и другим дает играть. Потом были натужные 1:0 с тульским «Арсеналом». Соперники разные. Где «Зенит», а где «Арсенал»? Да, ты уверенно выиграл у более сильного, но с «Арсеналом» должен был разобраться просто за счет класса. И нестабильность в преддверии игры с ЦСКА очень настораживает. Никакой уверенности. «Спартак» может выиграть, а может провалиться, как в матче с «Ливерпулем». ЦСКА — команда непростая. Достойно выглядели против «МЮ», но быстро пропустили два мяча. Это болезнь всех наших команд: не до конца доигрывают моменты, не хватает концентрации. Как так можно, 1:0 вы повели, и за пару минут пропустили два мяча?

И «Спартаку», и ЦСКА очень тяжело придется и в Лиге Европы. Команды там — дай Боже! Из Лиги чемпионов пришли и «Атлетико», и «Спортинг»...
Теги: Гаврилов Спартак
Сегодня, 13:57
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5
(0)
№5 Написал: василич (Сегодня, 14:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
снова Кони и Спартак в пролёте , когда да же наша команда выйдет из группы, наверное не дождаться.
Регистрация: 1.04.2017
№4 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 14:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Odyssey
Извините, а Рейнгольд еще не проснулся?

видно заливает за воротник после такого пинка под зад от ливера smile
Регистрация: 3.02.2011
№3 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 14:27) #
  • -2
  •  (4)

уже идут намеки о некомпетентности тренерского штаба.
Поцелуйте Массиму в жопу. Он за два года привел команду к чемпу,,
взял суперкубок. Вывел Спартак в лигу Европы на весну. Что, кенты аленичево его вновь захотели? Не забывайте, что есть Федун. И пошли вы все ярцевы и ловчевы иже с ними, - еа йух...
Регистрация: 31.12.2015
№2 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 14:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ю.Гаврилов: Я согласен, проиграть, конечно, можно. Но так крупно они просто не имели никакого права!".
Юрий! Не подскажете - где выдают права на проигрыш.
Регистрация: 7.06.2017
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Извините, а Рейнгольд еще не проснулся?
Регистрация: 27.08.2008
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