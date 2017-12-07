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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (5)
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (5)
09:34
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (19)
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (19)
06:10
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Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (3)
02:34
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Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (19)
02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (13)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (13)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (20)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (20)
Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права
Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой попытался найти объяснение разгромному поражению подопечных Массимо Карреры от «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов (0:7), а также выразил надежду, что провал в Англии не отразится на игре «Спартака» в дерби с ЦСКА в предстоящее воскресенье.
- Что произошло со «Спартаком»?
- Просто по классу «Ливерпуль» сильнее — вот что произошло. По исполнению, по игровому мышлению.
- Но это не причина проигрывать так крупно.
- Первый матч в Москве они 1:1 сыграли. Тогда ливерпульцы команду-соперницу еще не знали. По первой игре они «Спартак» посмотрели, «прощупали» и узнали, какие и где слабые стороны. Поняли, за кем надо присмотреть, прикрыть. Слышал, перед матчем тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп указывал на то, что есть у «Спартака» тройка футболистов, которая заслуживает внимания: Зе Луиш, Промес и Глушаков - ну, мы практически и не видели их. Я согласен, проиграть, конечно, можно. Но так крупно они просто не имели никакого права! Командной игры вообще не было! Не было даже маломальской возможности забить хотя бы один гол! Что не удар, то мяч в ворота. Мане четвертый мяч классно, слету, забил. Египтянин Салах хорошо разобрался. То же самое касается и второго гола Коутинью. По исполнению, конечно, у них отличные игроки.
- Был ли пенальти в ворота «Спартака»?
- Я даже не берусь это обсуждать. Этот момент — на усмотрение судьи. Но там и без пенальти хватало моментов: пусть не семь, но пять они забили бы точно.
- Результат и игру в Ливерпуле можно назвать трагедией?
- Нет. Все постепенно забывается. Сейчас надо все отбросить и думать об игре с ЦСКА. Я всегда стараюсь смотреть на все оптимистично: не всегда все можно выиграть. «Манчестер Сити» шел очень мощно, без поражений, но уступил накануне «Шахтеру». И исполнителей там много. Но нет Давида Сильвы и Кевина Де Брёйне — и уже совсем другой почерк игры. Но они, конечно, играли спокойно, без напряжения — задачу выполнили.
- Не скажется ли это разгромное поражение негативно на подготовке к матчу и на игре с ЦСКА?
- Нет, не думаю. Конечно, давить это немного будет. Но за эти дни они должны отойти от шока. Верю ли в победу над ЦСКА? Когда команда играет нестабильно, сложно ответить на этот вопрос. Посмотрим. Играли с «Зенитом» - команда сама играет и другим дает играть. Потом были натужные 1:0 с тульским «Арсеналом». Соперники разные. Где «Зенит», а где «Арсенал»? Да, ты уверенно выиграл у более сильного, но с «Арсеналом» должен был разобраться просто за счет класса. И нестабильность в преддверии игры с ЦСКА очень настораживает. Никакой уверенности. «Спартак» может выиграть, а может провалиться, как в матче с «Ливерпулем». ЦСКА — команда непростая. Достойно выглядели против «МЮ», но быстро пропустили два мяча. Это болезнь всех наших команд: не до конца доигрывают моменты, не хватает концентрации. Как так можно, 1:0 вы повели, и за пару минут пропустили два мяча?
И «Спартаку», и ЦСКА очень тяжело придется и в Лиге Европы. Команды там — дай Боже! Из Лиги чемпионов пришли и «Атлетико», и «Спортинг»...
- Что произошло со «Спартаком»?
- Просто по классу «Ливерпуль» сильнее — вот что произошло. По исполнению, по игровому мышлению.
- Но это не причина проигрывать так крупно.
- Первый матч в Москве они 1:1 сыграли. Тогда ливерпульцы команду-соперницу еще не знали. По первой игре они «Спартак» посмотрели, «прощупали» и узнали, какие и где слабые стороны. Поняли, за кем надо присмотреть, прикрыть. Слышал, перед матчем тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп указывал на то, что есть у «Спартака» тройка футболистов, которая заслуживает внимания: Зе Луиш, Промес и Глушаков - ну, мы практически и не видели их. Я согласен, проиграть, конечно, можно. Но так крупно они просто не имели никакого права! Командной игры вообще не было! Не было даже маломальской возможности забить хотя бы один гол! Что не удар, то мяч в ворота. Мане четвертый мяч классно, слету, забил. Египтянин Салах хорошо разобрался. То же самое касается и второго гола Коутинью. По исполнению, конечно, у них отличные игроки.
- Был ли пенальти в ворота «Спартака»?
- Я даже не берусь это обсуждать. Этот момент — на усмотрение судьи. Но там и без пенальти хватало моментов: пусть не семь, но пять они забили бы точно.
- Результат и игру в Ливерпуле можно назвать трагедией?
- Нет. Все постепенно забывается. Сейчас надо все отбросить и думать об игре с ЦСКА. Я всегда стараюсь смотреть на все оптимистично: не всегда все можно выиграть. «Манчестер Сити» шел очень мощно, без поражений, но уступил накануне «Шахтеру». И исполнителей там много. Но нет Давида Сильвы и Кевина Де Брёйне — и уже совсем другой почерк игры. Но они, конечно, играли спокойно, без напряжения — задачу выполнили.
- Не скажется ли это разгромное поражение негативно на подготовке к матчу и на игре с ЦСКА?
- Нет, не думаю. Конечно, давить это немного будет. Но за эти дни они должны отойти от шока. Верю ли в победу над ЦСКА? Когда команда играет нестабильно, сложно ответить на этот вопрос. Посмотрим. Играли с «Зенитом» - команда сама играет и другим дает играть. Потом были натужные 1:0 с тульским «Арсеналом». Соперники разные. Где «Зенит», а где «Арсенал»? Да, ты уверенно выиграл у более сильного, но с «Арсеналом» должен был разобраться просто за счет класса. И нестабильность в преддверии игры с ЦСКА очень настораживает. Никакой уверенности. «Спартак» может выиграть, а может провалиться, как в матче с «Ливерпулем». ЦСКА — команда непростая. Достойно выглядели против «МЮ», но быстро пропустили два мяча. Это болезнь всех наших команд: не до конца доигрывают моменты, не хватает концентрации. Как так можно, 1:0 вы повели, и за пару минут пропустили два мяча?
И «Спартаку», и ЦСКА очень тяжело придется и в Лиге Европы. Команды там — дай Боже! Из Лиги чемпионов пришли и «Атлетико», и «Спортинг»...
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