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Андрей Ещенко: мое мнение - такие пенальти не ставят

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал назначенный в ворота красно-белых пенальти на первых минутах матча против "Ливерпуля" (0:7).

"Мое мнение, что такие пенальти не ставят. Тогда надо ставить пенальти за контакты на каждом угловом", - передает слова Ещенко "СЭ".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 14:12
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14
(0)
№14 Написал: grig81 Ставропольский край (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Андрюша, порвите коней! Все простим!
Регистрация: 23.11.2017
№13 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:54) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Кубань»
Раннее утро, московская квартира. Мама будит сына:
-Сынок, просыпайся, уже 8 (восемь).
-Как? Еще один пропустили?


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№12 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:53) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поляк кули,вообще кроме украинских команд,все остальные команды из бывшего СССР,страдают от судейского беспридела.
Регистрация: 12.02.2013
№11 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 14:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
во как захрюкал то,когда Салах гонял вас всех как вшивых по бане тогда все молчали(после матча) щас же голос подали,ну не поставил поляк пенку щас,поставил бы потом
Регистрация: 3.02.2011
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:44) #
  • +2
  •  (2)
online

Ставят палку, а пенальти назначают.Счет,который должен был быть в Москве получился в Ливерпуле.
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 14:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
зато теперь Спартак может подать ответную жалобу в УЕФА на Ливепуль за рассовую дискриминацию joy
Регистрация: 16.04.2016
№8 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 14:31) #
  • +2
  •  (6)
online

АНДРЕЙ ЕЩЕНКО: МОЕ МНЕНИЕ - ТАКИЕ ПЕНАЛЬТИ НЕ СТАВЯТ

А моё мнение - такие скоморохи в футбол не играют.
Регистрация: 22.08.2008
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Дак ответ очень прост - играйте по правилам, не обхватывайте и не держите в штрафной руками.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только само глупое животное...
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:23) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Как Салах из него клоуна в 7 голе сделал, он молчит...на шпагат 2 раза посадил)))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:23) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avlasov1981
Джикия включил борца - завалил игрока без мяча, какие тут вопросы? А в принципе, накуя обмусоливать этот эпизод, если на исход матча он ну прям никак не повлиял.....

Хм, это для нормальных болел не повлиял, а у некоторых болел всенародной еще и как повлиял.
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 14:20) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Джикия включил борца - завалил игрока без мяча, какие тут вопросы? А в принципе, накуя обмусоливать этот эпизод, если на исход матча он ну прям никак не повлиял.....
Регистрация: 16.04.2016
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:19) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Возьми повесь кроссовки на гвоздь и иди в аналитики. Зачем биться до конца. И еще Юру Гаврилова почитай.
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 14:18) #
  • +11
  •  (13)
online

все ясно-судья убил спартак smirk
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:17) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Это вместо извинений за вчерашний позор. Кушайте, дорогие болельщики...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
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