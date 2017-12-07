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Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу!

Чемпион СССР в составе "Спартака", футбольный эксперт Валерий Рейнгольд высказал свое недоумение по поводу результата матча Лиги чемпионов между красно-белыми и "Ливерпулем" (0:7), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Что вчера произошло? Я так и не понял, что произошло. Потому что это не поддается никаким размышлениям. Я увидел просто бардак высшей категории. Вроде было все нормально, никаких посылов команда не давала, что будет так безобразно играть в Лиге чемпионов. Я вам на полном серьезе говорю! Я просто недоумеваю. Ищу какую-то причину - может, они больные, может, переели, может, недоели. Может недотренировались. Ну что-то должно было случиться. Потому что по всем линиям, кроме вратаря - у Селихова там было лицо растерянное, издевались над ним. Ну, не могу понять, честно говоря, что случилось. Порваны все связи, отдельные футболисты вообще пешком по полю ходили. Такое ощущение, что людей под страхом расстрела заставили выйти на поле и отработать эту каторгу. Какое-то безобразие, ни одного положительного момента я найти не могу. Вспоминаю свою футбольную деятельность - такого не было. Бывает, что выпадают из игры одна-две позиции. Но когда вся команда! Это вообще что-то. Нету объяснений.

- Это чья больше "заслуга", тренеров или игроков? Или виноваты все?

- Выигрывает команда, проигрывает тренер - это закон футбола. Всю вину я возлагаю на Карреру и на тренерский штаб. Ведь они знали заранее, что игра стоит свеч - игра за плей-офф Лиги чемпионов. И ничего не предвещало такого бардака. Я вот что хочу сказать. Можно проигрывать и выигрывать, это футбол - всего лишь игра. Но с таким безволием и безответственностью - я это не воспринимаю. Для меня это трагедия. Когда я вижу, что на футбольном поле туристы, люди приехали просто дурака повалять и обозначить себя на футбольном поле, - вот здесь меня это потрясает. Ведь это "Спартак", команда, которая добилась приличных результатов. И я ее хвалил, и по праву. Но не было такого, чтобы команда развалилась, как вчера. Все, что было наиграно, все куда-то испарилось, и "Спартак" превратился в какую-то резиновую игрушку.

- Накануне игры с ЦСКА захочет ли "Спартак" оправдаться перед своими болельщиками, или наоборот, крупное поражение подавит команду?

- Думаю, что это удар по самолюбию очень приличный. Мое мнение - "Спартак" не сможет сразу взять себя в руки, это поражение будет его сопровождать еще долгое время. А что игра с ЦСКА? Меня можно по разному охарактеризовать, но я не прощу их в ближайшее время. Мне надо тоже немного прийти в себя, чтобы эту всю дурь антифутбольную от себя выкинуть. Я не прощаю их. Как это простить? Это профессионалы, получают очень приличные деньги, это их работа. Можно проиграть, но ты должен делать это достойно, уйти с поля с поднятой головой. Вчера я увидел каких-то анархистов, полупартизан, которые зачем-то приехали проводить эту игру. Поэтому мне по фигу, как они будут играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! Не имею права. Если бы они были больные, если бы Каррера объявил, что карантин, некого в состав поставить - это другое дело. Можно было бы простить, даже вопросов не было. Но Каррера перед игрой говорит, что они готовы дать бой, игроки с улыбками дают интервью, что все в порядке. Какой порядок? Еле ползают по полю. Они что, уже сами себя в отпуск отправили? Не доиграв две игры - с "Ливерпулем" и ЦСКА - решающих между прочим.

Я бы хотел, чтобы они отчитались перед болельщиками "Спартака". Объяснили бы, что случилось, потому что какая-то причина должна быть. Потому что то, что происходило вчера на поле - это какой-то антифутбол! Просто безобразие полнейшее. Никто никого не держит, свободные зоны не заполняются. "Ливерпуль" мог забить еще мячей пять-шесть. Счет и так неприличный, а мог бы быть и 12:0 или 13. "Ливерпуль" их просто простил. Они должны благодарить игроков "Ливерпуля", что они просто не стали их добивать. А если бы я был футболистом "Ливерпуля", я бы попытался сделать все, чтобы убить и добить. Потому что с таким настроением нефига выходить на футбольное поле. Поэтому для меня и болельщиков "Спартака" это полная неожиданность. Я не могу спокойно перенести это. Многие звонят мне и спокойно рассуждают. Да надо не рассуждать, а ждать объяснений. Вот сегодня они в Москву прилетели, пускай Каррера даст объяснения. Почему команда на ровном месте вот так безобразно провела игру. Почему, с чем это связано? Ответ-то должен быть. Я жду ответа.
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 15:18
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38
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№38 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Орнитолог
Цитата: kuzz
Да в ЛЧ вообще редко бывают слабые соперники

Еще как бывают, когда туда лезут кабинетные говноклубы smile Потому у бомжей например сплошней пердолен в ЛЧ - и вспомнить нечего. А хренли им делать в ЛЧ, когда им Аустрия дома 4 банки накидыввает или Бней Йегуда дома же выносит

Да ладно у них есть на кого свалить - бакланы во всем виноваты, а как нам быть?
Регистрация: 30.08.2009
№37 Написал: анд самара (Сегодня, 16:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Да куда же ты денешься.Я после Марибора, недели две про футбол, даже слышать не мог.Если где то слышал, выключал или переключался на другой канал.Ни чего иногда плююсь, но смотрю, больной наверное
Регистрация: 11.04.2012
№36 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Да в ЛЧ вообще редко бывают слабые соперники

Еще как бывают, когда туда лезут кабинетные говноклубы smile Потому у бомжей например сплошней пердолен в ЛЧ - и вспомнить нечего. А хренли им делать в ЛЧ, когда им Аустрия дома 4 банки накидыввает или Бней Йегуда дома же выносит


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№35 Написал: Батька (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (1)

Веселый Рейнгольд вчера перед матчем пел одно, теперь другое .... лучше бы молчал !!
Регистрация: 9.09.2016
№34 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 16:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Обидно,что Ливерпуль проехал и даже не увидел,что на поле есть команда.Оглянулись,а Спартак уже раздавлен.До следующего матча будет колбасить... Но жить-то надо.
Регистрация: 30.10.2016
№33 Написал: evgenij (Сегодня, 16:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Терек»
а вот и деда wink
Регистрация: 27.11.2017
№32 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 16:16) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
а ведь Спартак и в прям команда народная- у всей страны настроение поднялось! слава хероям!
Регистрация: 1.02.2015
№31 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 16:10) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: kuzz
Вольфсбурги и ПСВ

Вольсфбург на тот момент был вице-чемпионом Германии, вслед за Баварией, тогда состав был что надо. Один Де Брюйне чего стоит. Они заняли первое место в группе.С ПСВ да, могли и получше сыграть.

Да в ЛЧ вообще редко бывают слабые соперники, на то она и ЛЧ, вот в этот раз с Бенефикой вам фартануло нереально (только ленивый ее не штырил), а так бы точно такой же был результат - 4 место, но это футбол. В нашем случае неопытность тренера и не умение ставить игру от обороны привела к такому результату.
Регистрация: 30.08.2009
№30 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 16:09) #
  • +2
  •  (6)

что там с групповым сексом фото из мясной раздевалки? smile Уместнее конечно фото саши грей выложить smirk
Регистрация: 1.12.2017
№29 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Всё это фигня...вот обыграет Спартак ЦСКА,
так дед первый станет орать о великом
возрождении великого Спартака.

Там есть такой Головин,который накрутит Джикию и выплюнет...и никакого возрождения
Регистрация: 15.08.2016
№28 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пролью бальзам на израненные свиные жопы......Федун поставил лярд, частями, через подставных лиц, на победу Ливерпуля 7-0! Да, печаль для Рынгольдов......но хороший гешефт!))
Регистрация: 24.04.2009
№27 Написал: Phil Москва (Сегодня, 16:04) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Городовой
То днищу сольются

Днище - это ваш зловонный Бзденит. Из слабенькой группы выходите, а весной обделываетесь - ну, хоть всю страну радуете - и то плюс smiley ..
Регистрация: 5.06.2017
№26 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (4)

Ну, вот и ветер переменился...
Регистрация: 26.01.2007
№25 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Вольфсбурги и ПСВ

Вольсфбург на тот момент был вице-чемпионом Германии, вслед за Баварией, тогда состав был что надо. Один Де Брюйне чего стоит. Они заняли первое место в группе.С ПСВ да, могли и получше сыграть.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№24 Написал: Роберто (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (6)
online

-Жена будит с утра мужа, любимый, уже 8!
-Что ещё 1 забили?
Регистрация: 24.11.2017
№23 Написал: Tokio581 (Сегодня, 15:55) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
И спартак превратился в какую то резиновую игрушку!!!
В резиновую бабу, которую драли всем Ливерпулем
Регистрация: 18.04.2016
№22 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Обидели старика, что вы за люди - игроки Спартака.
ЗЫ: а вчера хвост пистолетом держал, мы, да мы, а сегодня я, я.
Типичный флюгерок, к тому же выживший из ума.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№21 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:52) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Эдуард Гиндин

online


Дед, эта англия! Ливерпуль играл в так, как играют топ-команды в АПЛ.
Спартак играл так, как играют топы в РПЛ. Что тут непонятно?

Лично мне все непонятно. Особенно когда ЦСКА попадал в одну группу к Сити, Баварии и Роме и всей шоблой спартаковской трезвонили о позоре российском, когда занимали 4 место. И 7-0 нас никто не терзал. Или на тот момент мы были со всеми этими командами сопоставимы по силам? А тут дак значит разницу в уровне заметили, как шустро соскочили.

Ну не все ж 4 раза Ромы и Сити, были и Вольфсбурги и ПСВ
Регистрация: 30.08.2009
№20 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Пришло прозрение только ведь на долго ли - " Моя прекрасная Маркиза - а вот все ли хорошо в Царстве Спартака"..
Регистрация: 18.03.2012
№19 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 15:44) #
  • +4
  •  (8)

Пока есть денежные знаки,
Твоё прощенье им до СР - А - КИ,,,
Регистрация: 31.12.2015
№18 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (7)

Всё это фигня...вот обыграет Спартак ЦСКА,
так дед первый станет орать о великом
возрождении великого Спартака.
Регистрация: 7.05.2010
№17 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 15:42) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Неделю назад он пел совсем другую песню прямо оду Спартаку!

Тогда Спартак совсем других слов и заслуживал.


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№16 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:42) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Эдуард Гиндин

online


Дед, эта англия! Ливерпуль играл в так, как играют топ-команды в АПЛ.
Спартак играл так, как играют топы в РПЛ. Что тут непонятно?

Лично мне все непонятно. Особенно когда ЦСКА попадал в одну группу к Сити, Баварии и Роме и всей шоблой спартаковской трезвонили о позоре российском, когда занимали 4 место. И 7-0 нас никто не терзал. Или на тот момент мы были со всеми этими командами сопоставимы по силам? А тут дак значит разницу в уровне заметили, как шустро соскочили.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№15 Написал: Sesk (Сегодня, 15:41) #
  • +3
  •  (3)

По той тактике, что выбрал Каррера у Спартака не было никаких шансов. Бывало наши команды играли хорошо в Англии, но играли от соперника и не в открытую игру. Вполне могли сыграть достойно, хотя бы как тот же ЦСКА. Проиграли и забыли, честь не потеряли.
А такое не забудешь.
Регистрация: 23.06.2016
№14 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (6)

Мы все простить не можем. Ведь в еврокубках представляют не только себя, но и страну.

Рабинер теперь книжку напишет:

"Как расстреляли Спартак"


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№13 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
В душу деду ,прямо в душу)А он так верил,так ждал...
Цитата: Black Fox
Надо же, выжил...

Ему не привыкать.Сраптак так постоянно радует.То днищу сольются,то Зенит натянет,а уж в Европе и Сент-Галлен обидит,и Нек,а уж Ливерпуль и вовсе изнасилует
Цитата: sanyapytilin
О, проснулся)))

Скорее отдышался и корвалол выпил.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (6)

Неделю назад он пел совсем другую песню прямо оду Спартаку! Это называется флюгер куда дунет туда и повернет! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: Tokio581 (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дед только к обеду следующего дня проспался....
Регистрация: 18.04.2016
№10 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:37) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
"Спартак" превратился в какую-то резиновую игрушку. любят у нас красно-белые посещать се.с шопы. дед ведать под сильным впечатлением и от игры и от магазина joy
Регистрация: 21.07.2011
№9 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 15:36) #
  • -5
  •  (7)

Дед, эта англия! Ливерпуль играл в так, как играют топ-команды в АПЛ.
Спартак играл так, как играют топы в РПЛ. Что тут непонятно? Хотя в твоем возрасте
это видится по - сталински. Раз - и к стенке!!! Ты не болельщик. Ты старое ДРЕК!
Регистрация: 31.12.2015
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