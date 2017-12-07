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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу!
Чемпион СССР в составе "Спартака", футбольный эксперт Валерий Рейнгольд высказал свое недоумение по поводу результата матча Лиги чемпионов между красно-белыми и "Ливерпулем" (0:7), передает корреспондент Rusfootball.info.
- Что вчера произошло? Я так и не понял, что произошло. Потому что это не поддается никаким размышлениям. Я увидел просто бардак высшей категории. Вроде было все нормально, никаких посылов команда не давала, что будет так безобразно играть в Лиге чемпионов. Я вам на полном серьезе говорю! Я просто недоумеваю. Ищу какую-то причину - может, они больные, может, переели, может, недоели. Может недотренировались. Ну что-то должно было случиться. Потому что по всем линиям, кроме вратаря - у Селихова там было лицо растерянное, издевались над ним. Ну, не могу понять, честно говоря, что случилось. Порваны все связи, отдельные футболисты вообще пешком по полю ходили. Такое ощущение, что людей под страхом расстрела заставили выйти на поле и отработать эту каторгу. Какое-то безобразие, ни одного положительного момента я найти не могу. Вспоминаю свою футбольную деятельность - такого не было. Бывает, что выпадают из игры одна-две позиции. Но когда вся команда! Это вообще что-то. Нету объяснений.
- Это чья больше "заслуга", тренеров или игроков? Или виноваты все?
- Выигрывает команда, проигрывает тренер - это закон футбола. Всю вину я возлагаю на Карреру и на тренерский штаб. Ведь они знали заранее, что игра стоит свеч - игра за плей-офф Лиги чемпионов. И ничего не предвещало такого бардака. Я вот что хочу сказать. Можно проигрывать и выигрывать, это футбол - всего лишь игра. Но с таким безволием и безответственностью - я это не воспринимаю. Для меня это трагедия. Когда я вижу, что на футбольном поле туристы, люди приехали просто дурака повалять и обозначить себя на футбольном поле, - вот здесь меня это потрясает. Ведь это "Спартак", команда, которая добилась приличных результатов. И я ее хвалил, и по праву. Но не было такого, чтобы команда развалилась, как вчера. Все, что было наиграно, все куда-то испарилось, и "Спартак" превратился в какую-то резиновую игрушку.
- Накануне игры с ЦСКА захочет ли "Спартак" оправдаться перед своими болельщиками, или наоборот, крупное поражение подавит команду?
- Думаю, что это удар по самолюбию очень приличный. Мое мнение - "Спартак" не сможет сразу взять себя в руки, это поражение будет его сопровождать еще долгое время. А что игра с ЦСКА? Меня можно по разному охарактеризовать, но я не прощу их в ближайшее время. Мне надо тоже немного прийти в себя, чтобы эту всю дурь антифутбольную от себя выкинуть. Я не прощаю их. Как это простить? Это профессионалы, получают очень приличные деньги, это их работа. Можно проиграть, но ты должен делать это достойно, уйти с поля с поднятой головой. Вчера я увидел каких-то анархистов, полупартизан, которые зачем-то приехали проводить эту игру. Поэтому мне по фигу, как они будут играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! Не имею права. Если бы они были больные, если бы Каррера объявил, что карантин, некого в состав поставить - это другое дело. Можно было бы простить, даже вопросов не было. Но Каррера перед игрой говорит, что они готовы дать бой, игроки с улыбками дают интервью, что все в порядке. Какой порядок? Еле ползают по полю. Они что, уже сами себя в отпуск отправили? Не доиграв две игры - с "Ливерпулем" и ЦСКА - решающих между прочим.
Я бы хотел, чтобы они отчитались перед болельщиками "Спартака". Объяснили бы, что случилось, потому что какая-то причина должна быть. Потому что то, что происходило вчера на поле - это какой-то антифутбол! Просто безобразие полнейшее. Никто никого не держит, свободные зоны не заполняются. "Ливерпуль" мог забить еще мячей пять-шесть. Счет и так неприличный, а мог бы быть и 12:0 или 13. "Ливерпуль" их просто простил. Они должны благодарить игроков "Ливерпуля", что они просто не стали их добивать. А если бы я был футболистом "Ливерпуля", я бы попытался сделать все, чтобы убить и добить. Потому что с таким настроением нефига выходить на футбольное поле. Поэтому для меня и болельщиков "Спартака" это полная неожиданность. Я не могу спокойно перенести это. Многие звонят мне и спокойно рассуждают. Да надо не рассуждать, а ждать объяснений. Вот сегодня они в Москву прилетели, пускай Каррера даст объяснения. Почему команда на ровном месте вот так безобразно провела игру. Почему, с чем это связано? Ответ-то должен быть. Я жду ответа.
- Что вчера произошло? Я так и не понял, что произошло. Потому что это не поддается никаким размышлениям. Я увидел просто бардак высшей категории. Вроде было все нормально, никаких посылов команда не давала, что будет так безобразно играть в Лиге чемпионов. Я вам на полном серьезе говорю! Я просто недоумеваю. Ищу какую-то причину - может, они больные, может, переели, может, недоели. Может недотренировались. Ну что-то должно было случиться. Потому что по всем линиям, кроме вратаря - у Селихова там было лицо растерянное, издевались над ним. Ну, не могу понять, честно говоря, что случилось. Порваны все связи, отдельные футболисты вообще пешком по полю ходили. Такое ощущение, что людей под страхом расстрела заставили выйти на поле и отработать эту каторгу. Какое-то безобразие, ни одного положительного момента я найти не могу. Вспоминаю свою футбольную деятельность - такого не было. Бывает, что выпадают из игры одна-две позиции. Но когда вся команда! Это вообще что-то. Нету объяснений.
- Это чья больше "заслуга", тренеров или игроков? Или виноваты все?
- Выигрывает команда, проигрывает тренер - это закон футбола. Всю вину я возлагаю на Карреру и на тренерский штаб. Ведь они знали заранее, что игра стоит свеч - игра за плей-офф Лиги чемпионов. И ничего не предвещало такого бардака. Я вот что хочу сказать. Можно проигрывать и выигрывать, это футбол - всего лишь игра. Но с таким безволием и безответственностью - я это не воспринимаю. Для меня это трагедия. Когда я вижу, что на футбольном поле туристы, люди приехали просто дурака повалять и обозначить себя на футбольном поле, - вот здесь меня это потрясает. Ведь это "Спартак", команда, которая добилась приличных результатов. И я ее хвалил, и по праву. Но не было такого, чтобы команда развалилась, как вчера. Все, что было наиграно, все куда-то испарилось, и "Спартак" превратился в какую-то резиновую игрушку.
- Накануне игры с ЦСКА захочет ли "Спартак" оправдаться перед своими болельщиками, или наоборот, крупное поражение подавит команду?
- Думаю, что это удар по самолюбию очень приличный. Мое мнение - "Спартак" не сможет сразу взять себя в руки, это поражение будет его сопровождать еще долгое время. А что игра с ЦСКА? Меня можно по разному охарактеризовать, но я не прощу их в ближайшее время. Мне надо тоже немного прийти в себя, чтобы эту всю дурь антифутбольную от себя выкинуть. Я не прощаю их. Как это простить? Это профессионалы, получают очень приличные деньги, это их работа. Можно проиграть, но ты должен делать это достойно, уйти с поля с поднятой головой. Вчера я увидел каких-то анархистов, полупартизан, которые зачем-то приехали проводить эту игру. Поэтому мне по фигу, как они будут играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! Не имею права. Если бы они были больные, если бы Каррера объявил, что карантин, некого в состав поставить - это другое дело. Можно было бы простить, даже вопросов не было. Но Каррера перед игрой говорит, что они готовы дать бой, игроки с улыбками дают интервью, что все в порядке. Какой порядок? Еле ползают по полю. Они что, уже сами себя в отпуск отправили? Не доиграв две игры - с "Ливерпулем" и ЦСКА - решающих между прочим.
Я бы хотел, чтобы они отчитались перед болельщиками "Спартака". Объяснили бы, что случилось, потому что какая-то причина должна быть. Потому что то, что происходило вчера на поле - это какой-то антифутбол! Просто безобразие полнейшее. Никто никого не держит, свободные зоны не заполняются. "Ливерпуль" мог забить еще мячей пять-шесть. Счет и так неприличный, а мог бы быть и 12:0 или 13. "Ливерпуль" их просто простил. Они должны благодарить игроков "Ливерпуля", что они просто не стали их добивать. А если бы я был футболистом "Ливерпуля", я бы попытался сделать все, чтобы убить и добить. Потому что с таким настроением нефига выходить на футбольное поле. Поэтому для меня и болельщиков "Спартака" это полная неожиданность. Я не могу спокойно перенести это. Многие звонят мне и спокойно рассуждают. Да надо не рассуждать, а ждать объяснений. Вот сегодня они в Москву прилетели, пускай Каррера даст объяснения. Почему команда на ровном месте вот так безобразно провела игру. Почему, с чем это связано? Ответ-то должен быть. Я жду ответа.
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