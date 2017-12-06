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Кирилл Панченко приступил к работе с мячом

"Динамо" опубликовало видео на котором нападающий Кирилл Панченко проводит тренировку с мячом.

Форвард продолжает восстановление от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 15 сентября в матче против "Арсенала" (0:1).

Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 20:30
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 21:03) #
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online

Торопиться не надо
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
что ж, новость для Динамо позитивная
без него вообще глухо у них в нападении
главное не спешить....
хорошо для него что хоть перерыв сейчас


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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