Кирилл Панченко приступил к работе с мячом

Темп пока не максимальный, но работа на поле с мячом уже началась. ? Ждем Кирилла Панченко в строю! ?? #fcdm #Панченко @panchenko8 A post shared by Dynamo Moscow FC (@fcdm_official) on Dec 6, 2017 at 7:10am PST

"Динамо" опубликовало видео на котором нападающий Кирилл Панченко проводит тренировку с мячом.Форвард продолжает восстановление от травмы передней крестообразной связки колена, полученной 15 сентября в матче против "Арсенала" (0:1).