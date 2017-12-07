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"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф Лиги Европы

"Астана" на выезде обыграла "Славию" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Это позволило клубу из Казахстана впервые в истории пробиться в плей-офф еврокубка.

Лига Европы

6 тур

Матч 1 - 1:1

"Славия" П – "Астана" 0:1

Гол: Анчич, 40

"Славия": Лаштувка, Фрыдрых, Соболь, Нгаду-Нгаджуй, Югас, Ротань (Ван Бюран, 68), Стох, Соучек, Данни, Змрхаль (Сикора, 76), Шкода (Нецид, 18)

"Астана": Эрич, Шитов, Шомко, Логвиненко, Аничич, Маевский, Граховац, Мужиков (Малый, 84), Томасов (Муртазаев, 67), Твумаси (Деспотович, 90+3), Кабананга

Предупреждения: Соболь, 42, Мужиков, 54, Эрич, 78, Шитов, 83, Стих, 88, Нецид, 90+6

"Вильярреал" – "Маккаби" Т-А 0:1

Гол: Блэкмен, 60

"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Марин, Лафуента, Торрес, Чука, Морланес (Лозано, 77), Герра (Раба, 83), Сориано (Мартинез, 62), Поведа, Гонсалес

"Маккаби": Райкович, Шпунгин, Давидзада, Бабен, Тиби, Рикан (Батточио, 83), Голаса, Перец, Миха (Даса, 72), Блэкмен (Атар, 90), Шонфелд

Предупреждения: Тиби, 14, Перец, 33
Теги: Славия Астана
Вчера, 23:00
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