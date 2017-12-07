"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф Лиги Европы

"Астана" на выезде обыграла "Славию" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Это позволило клубу из Казахстана впервые в истории пробиться в плей-офф еврокубка.Лига Европы6 турМатч 1 - 1:1Анчич, 40"Славия": Лаштувка, Фрыдрых, Соболь, Нгаду-Нгаджуй, Югас, Ротань (Ван Бюран, 68), Стох, Соучек, Данни, Змрхаль (Сикора, 76), Шкода (Нецид, 18)"Астана": Эрич, Шитов, Шомко, Логвиненко, Аничич, Маевский, Граховац, Мужиков (Малый, 84), Томасов (Муртазаев, 67), Твумаси (Деспотович, 90+3), КабанангаПредупреждения: Соболь, 42, Мужиков, 54, Эрич, 78, Шитов, 83, Стих, 88, Нецид, 90+6Блэкмен, 60"Вильярреал": Барбоса, Рукавина, Марин, Лафуента, Торрес, Чука, Морланес (Лозано, 77), Герра (Раба, 83), Сориано (Мартинез, 62), Поведа, Гонсалес"Маккаби": Райкович, Шпунгин, Давидзада, Бабен, Тиби, Рикан (Батточио, 83), Голаса, Перец, Миха (Даса, 72), Блэкмен (Атар, 90), ШонфелдПредупреждения: Тиби, 14, Перец, 33