Киевское "Динамо" и "Партизан" вышли в 1/16 финала Лиги Европы

В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" одержало победу над "Партизаном" – 4:1. Оба клуба вышли в евровесну.Лига Европы6 турМатч 1 - 2:1Морозюк, 7, Мораес, 28, 31, 76 (пен.) - Евтович, 45+3"Динамо": Бущан, Кендзёра, Пиварич (Гармаш, 66), Хачериди, Кадар, Буяльский, Морозюк, Шепелев, Цыганков (Гонсалес, 83), Мораес, Шапаренко (Беседин, 76)"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Милетич, Митрович, Милетич, Луис (Джурикович, 77), Пантич, Евтович, Сума, Тавамба, Теофилус (Озегович, 66)Предупреждения: Луис, 40, Милетич, 48, Морозюк, 62, Джуркович, 83, Шепелев, 90+1Пулич, 8, Гавранович, 47"Риека": Слуга, Жупарич, Жута, Элез, Вешович, Малеш, Павичич, Квржич (Мавриас, 86), Гавранович (Чрниц, 81), Акости (Панцес, 76), Пулич"Милан": Сторари, Сапата, Палетта, Романьоли, Антонелли (Форте, 80), Калабрия, Дзанеллато (Абате, 74), Билья, Локателли, Силва, КутронеПредупреждения: Силва, 32, Малеш, 44, Антонелли, 66, Локателли, 78Окс, 25 - Вандерсон, 62"Хоффенхайм": Кобель, Бичакчич, Хогма, Россипал, Нордтвейт, Лоренц, Полански, Пасслак, Жуль (Бухлер, 70), Окс (Скендерович, 56), Хак (Отто, 76)"Лудогорец": Ренан, Пластун, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Дяков, Абель, Горальски (Кешеру, 46), Вандерсон (Теврзиев, 87), Марселиньо (Саша, 88), МисидьянПредупреждения: Бичакчич, 29, Натанаэл, 33, Сисиньо, 64, Жуль, 66, Нордтвейт, 79, Мимсидьян, 80, Дяков, 80Удаления: Кешеру, 83