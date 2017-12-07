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Киевское "Динамо" и "Партизан" вышли в 1/16 финала Лиги Европы

В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" одержало победу над "Партизаном" – 4:1. Оба клуба вышли в евровесну.

Лига Европы

6 тур

Матч 1 - 2:1

"Динамо" К – "Партизан" 4:1

Гол: Морозюк, 7, Мораес, 28, 31, 76 (пен.) - Евтович, 45+3

"Динамо": Бущан, Кендзёра, Пиварич (Гармаш, 66), Хачериди, Кадар, Буяльский, Морозюк, Шепелев, Цыганков (Гонсалес, 83), Мораес, Шапаренко (Беседин, 76)

"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Милетич, Митрович, Милетич, Луис (Джурикович, 77), Пантич, Евтович, Сума, Тавамба, Теофилус (Озегович, 66)

Предупреждения: Луис, 40, Милетич, 48, Морозюк, 62, Джуркович, 83, Шепелев, 90+1

"Риека" – "Милан" 2:0

Гол: Пулич, 8, Гавранович, 47

"Риека": Слуга, Жупарич, Жута, Элез, Вешович, Малеш, Павичич, Квржич (Мавриас, 86), Гавранович (Чрниц, 81), Акости (Панцес, 76), Пулич

"Милан": Сторари, Сапата, Палетта, Романьоли, Антонелли (Форте, 80), Калабрия, Дзанеллато (Абате, 74), Билья, Локателли, Силва, Кутроне

Предупреждения: Силва, 32, Малеш, 44, Антонелли, 66, Локателли, 78

"Хоффенхайм" – "Лудогорец" 1:1

Гол: Окс, 25 - Вандерсон, 62

"Хоффенхайм": Кобель, Бичакчич, Хогма, Россипал, Нордтвейт, Лоренц, Полански, Пасслак, Жуль (Бухлер, 70), Окс (Скендерович, 56), Хак (Отто, 76)

"Лудогорец": Ренан, Пластун, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Дяков, Абель, Горальски (Кешеру, 46), Вандерсон (Теврзиев, 87), Марселиньо (Саша, 88), Мисидьян

Предупреждения: Бичакчич, 29, Натанаэл, 33, Сисиньо, 64, Жуль, 66, Нордтвейт, 79, Мимсидьян, 80, Дяков, 80

Удаления: Кешеру, 83
Теги: Динамо Киев Партизан
Вчера, 23:01
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:10) #
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Жаль Украину с Россией разводят. Я бы глянул Динамо К - Спартак (Зенит)
Регистрация: 10.10.2013
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