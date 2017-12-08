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Мануэл Фернандеш и Бранислав Иванович претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш и защитник "Зенита" Бранислав Иванович включены в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, передает пресс-служба УЕФА.

Напомним, Иванович забил гол ударом через себя в ворота "Реала Сосьедад" (3:1).

Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют: Марин Аничич ("Астана"), Жуниор Мораэс ("Динамо" Киев), Огнен Враньеш (АЕК), Ариц Адурис ("Атлетик" Бильбао), Джек Уилшир ("Арсенал") и Арлем Гноэре ("Стяуа").

Голосование на сайте УЕФА завершится в пятницу.
Теги: Фернандеш Иванович
Сегодня, 08:22
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№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 08:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зенит вчера вообще два таких голешника положил!!!!
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 08:29) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Бано первый, Ману второй?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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