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Илья Геркус: задача в Лиге Европы выполнена, ребята молодцы

Президент "Локомотива" Илья Геркус дал комментарий после победы над "Злином" в матче 6-го тура Лиги Европы (2:0).

"Игра хорошо закончилась, это самое главное. Вышли из группы, еще и с первого места, задача выполнена, ребята молодцы. Вообще слабых соперников не бывает, но пока получим чуть более слабого соперника, а серьезные будут дальше.

Довольны, осталась очень важная одна игра, после чего можно будет отдохнуть", - приводит слова Геркуса ТАСС.
Теги: Геркус Локомотив
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