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Дмитрий Аленичев: конечно, 0:7 для Селихова – это очень чувствительно

Бывший полузащитник "Спартака" и главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказал мнение о влиянии крупного поражения от "Ливерпуля" на столичную команду.

– Прогноз на дерби дать сложно? Особенно, в такой ситуации.

– Конечно. Я вообще не люблю предсказывать, это не мое. Но надеюсь, что спартаковцы, по крайней мере, не проиграют. Вот сейчас сижу, говорю – и переживаю, что там творится в "Спартаке". Да и ЦСКА на таком эмоциональном фоне...

– Селихов в микст-зоне "Энфилд" бросил фразу: "Вратарь у нас был плюшевый". Есть смысл поменять его в воскресенье на Реброва?

– На месте Карреры я бы посоветовался с тренером вратарей. Джанлука Риомми решит. Но не делал бы кардинальных перестановок. Это стало бы ударом для Селихова. Да и для Реброва – в том случае, если проведет неудачный матч.

Конечно, 0:7 для голкипера – это очень чувствительно. Но ведь он не один обороняется – что делали защитники, опорники, все остальные?.. Хотя дерби станет для Селихова важной проверкой.

СЭ
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 10:13
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2
(0)
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:32) #
  • -1
  •  (1)
online

Селихов хороший вратарь. А Каррере уже после 0:3 нужно было его поменять и дать Реброву поиграть. Все равно уже все ясно было, что нет игры у игроков. Зачем было ломать психику вратарю?
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 10:30) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на мнение Аленичева Спартачам насрать! олень нам теперь как онопко. Т.е уепище
Регистрация: 28.11.2017
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