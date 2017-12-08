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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Маурисио Перейра: в Уругвае все довольны жеребьевкой
Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра рассказал о том, как в его стране Уругвае думают о соперниках по группе ЧМ-2018.
– В Уругвае считают, что им досталась легкая группа на ЧМ. Согласны?
– Да, читал уругвайскую прессу. Согласитесь, у нашей сборной и правда самая простая группа. Я сейчас говорю о каждом сопернике из первой, третьей и четвертой корзины. Не думаю, что будет очень легко – в футбол сейчас все научились играть. Но на бумаге все выглядит именно так: у Уругвая группа легкая.
– Россия для Уругвая – главный соперник?
– Разумеется. Но если сравнить с другими командами из первой корзины, вроде Германии или Франции, понятно, что с Россией играть проще. Так что в Уругвае все довольны жеребьевкой. И считают, что мы и Россия пройдем в следующую стадию.
Советский спорт
– В Уругвае считают, что им досталась легкая группа на ЧМ. Согласны?
– Да, читал уругвайскую прессу. Согласитесь, у нашей сборной и правда самая простая группа. Я сейчас говорю о каждом сопернике из первой, третьей и четвертой корзины. Не думаю, что будет очень легко – в футбол сейчас все научились играть. Но на бумаге все выглядит именно так: у Уругвая группа легкая.
– Россия для Уругвая – главный соперник?
– Разумеется. Но если сравнить с другими командами из первой корзины, вроде Германии или Франции, понятно, что с Россией играть проще. Так что в Уругвае все довольны жеребьевкой. И считают, что мы и Россия пройдем в следующую стадию.
Советский спорт
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