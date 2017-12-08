Маурисио Перейра: в Уругвае все довольны жеребьевкой

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра рассказал о том, как в его стране Уругвае думают о соперниках по группе ЧМ-2018.– Да, читал уругвайскую прессу. Согласитесь, у нашей сборной и правда самая простая группа. Я сейчас говорю о каждом сопернике из первой, третьей и четвертой корзины. Не думаю, что будет очень легко – в футбол сейчас все научились играть. Но на бумаге все выглядит именно так: у Уругвая группа легкая.– Разумеется. Но если сравнить с другими командами из первой корзины, вроде Германии или Франции, понятно, что с Россией играть проще. Так что в Уругвае все довольны жеребьевкой. И считают, что мы и Россия пройдем в следующую стадию.