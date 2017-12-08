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РФС поздравил Виталия Мутко с днем рождения

Сегодня президенту РФС Виталию Мутко исполняется 59 лет.

"8 декабря 59 лет исполняется заместителю председателя правительства Российской Федерации, президенту Российского футбольного союза Виталию Леонтьевичу Мутко!

Коллектив Российского футбольного союза поздравляет Виталия Леонтьевича с днём рождения! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Всего вам самого доброго!" - говорится на сайте РФС.
Теги: Мутко
Сегодня, 12:25
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10
(0)
№10 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
сгинь нечистое !!!
Регистрация: 12.03.2012
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:02) #
  • +3
  •  (5)

Родченков не прислал открытку??? Его же креатура. Золотой, блеать, человек - такие кадры изыскал для Родины.

Эталонный идиот. Но свой. Поэтому будет сидеть (в кресле чиновника) пока не околеет. Ну или Вову раньше куда-нить отнесут.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Трудно найти более непопулярного в стране персонажа среди чиновников...да шоб он сдох confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: Korsar123 (Сегодня, 12:57) #
  • +2
  •  (4)

Куй тебе в рот, а не поздравления
Регистрация: 10.06.2016
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:40) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Виталя, сделай подарок себе и всей стране, уйди в отставку


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 12:34) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Виталий Мутко показывает нам своим примером
что нет границ в таких вещах как потеря чести, достоинства и совести

фактически он первооткрыватель, так глубоко в дно ещё никто не зарывался

гори в аду гандон, как до него докопаешь
Регистрация: 7.02.2010
№4 Написал: VadK Красноярск (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
scorpion 69,
У нас обычно тех, кто в "обойме" выгоняют на повышение... Жаль Путина, ему и, правда, работать не с кем. "Кадры решают все..." Какие кадры, такой и футбол
Регистрация: 25.04.2008
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:30) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Юбилей на нарах встретит


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:29) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
даже как-то неприятно это читать
мафиозный тип
министр, который еще и не знает английского...
компетентности вообще никакой
а по факту вообще сажать надо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 12:27) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
гнать такого уродца надо,весь спорт развалил,еще и что то блеет там
Регистрация: 3.02.2011
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