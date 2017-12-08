Даниэль Карвахаль дисквалифицирован за намеренное получение желтой карточки

УЕФА дисквалифицировал защитника "Реала" Даниэля Карвахаля на два матча в Лиге чемпионов.Сообщается, что футболист наказан за намеренное получение желтой карточки в матче 5-го тура группового турнира против АПОЭЛ (6:0). Карвахаль получил предупреждение на 90-й минуте за затягивание времени.Игрок "Реала" уже пропустил заключительный матч группового этапа турнира против дортмундской "Боруссии" (3:2) из-за того, что получил три желтые карточки в этом сезоне. Теперь Карвахаль не сыграет еще и в первом матче 1/8 финала турнира.